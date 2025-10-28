Si Victor Wembanyama a continué son chantier face aux Raptors, on a eu de belles surprises cette nuit chez les autres Français de NBA, avec notamment Nolan Traoré et Noah Penda qui ont mis le nez à la fenêtre.

Les résultats de la nuit

On a bien cru qu’il allait finir par briser sa série de matchs avec au moins un contre (88), mais il a fini par poser sa bâche au quatrième quart. Sinon ? 24 points à 7/8 au tir et 10/10 aux lancers, 15 rebonds et 4 passes, bref un lundi au bureau pour Wemby.

Victor Wembanyama tonight

• 24 points

• 15 rebounds

• 4 assists

• 7/8 FG pic.twitter.com/QIoTrMQmPZ

— Bala (@BalaPattySZN) October 28, 2025

Zaccharie Risacher

Un petit tir marqué seulement pour Zacch, encore bien discret dans la défaite des Hawks à Chicago.

Ousmane Dieng

Il est le seul joueur du Thunder à ne pas être rentré face aux Mavericks. C’est cool parfois de se démarquer des autres.

Rayan Rupert

Une minute de gloire face aux Lakers B.

Sidy Cissoko

Une minute de gloire face aux Lakers B, sa première de la saison.

Rudy Gobert

8 points, 5 rebonds et 2 contres, mais surtout une nouvelle soirée en enfer face à Nikola Jokic.

Joan Beringer

Il a eu droit à deux minutes de récréation dans le money time.

Noa Essengue

Toujours rien à se mettre sous la dent pour le rookie, c’est ça de jouer dans une équipe invaincue et contender à l’Est.

Noah Penda

Il a joué ses premières minutes en NBA lors de la première mi-temps entre le Magic et les Nets, et il a même scoré du parking. Tout vient à point à qui sait attendre, comme disait Jul.

first NBA bucket for Noah Penda👏

first of many @noap3nda pic.twitter.com/2yT43L4tyL

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 28, 2025

Nolan Traoré

Il a eu droit à 21 minutes dans le blow-out subi par les Nets face à Houston. 3 points, 4 passes et un bon shot d’expérience !

Le programme NBA de ce soir