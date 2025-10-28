On ne change pas une équipe qui gagne, alors cette nuit la NBA nous a encore offert quelques perfs monstrueuses dont le career-high de Lauri Markkanen face aux Suns. C’est parti pour le gros récap de la nuit, et joyeux café à toutes et à tous.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Cavs ont tranquillement démoli les Pistons avec une grosse défense et un Donovan Mitchell à 35 points en 29 minutes

Tyrese Maxey (43 points) et le rookie VJ Edgecombe (26 points) ont encore fait du sale, cette fois-ci face au Magic, et les Sixers sont toujours invaincus (3-0)

Noah Penda a joué ses premières minutes de la saison en première mi-temps et il a même marqué du parking

Avec une marque très partagée et un Josh Giddey solide, les Bulls ont battu les Hawks et sont toujours invaincus

Zaccharie Risacher a été très discret, Noa Essengue n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison

Les Rockets ont tabassé les Nets, logique, et Nolan Traoré a eu le droit à 21 minutes de jeu (4 points et 3 passes)

Première victoire de la saison pour les Celtics, un +32 à New Orleans, face à des Pels privés de Zion Williamson (que j’avais en TTFL grrmmppff)

Nouvelle victoire des Spurs, cette fois-ci face aux Raptors, et San Antonio est à 4-0 pour la première fois depuis dix ans

Victor Wembanyama a plutôt bien fêté son titre de Joueur de la semaine avec 24 points, 15 rebonds et un quasi perfect (7/8 au tir et 10/10 aux lancers)

Le Thunder s’est presque fait peur face aux Mavs mais reste également invaincu, Ajay Mitchell a encore régalé

Le Jazz menait 19-2 face aux Suns, les Suns sont revenus, Lauri Markkanen a posé 51 points, Mark Williams a envoyé tout le monde en prolongations et le Jazz a fini par gagner

Le duo Nikola Jokic (25 points, 19 rebonds, 10 passes) / Jamal Murray (43 points dont 23 dans le troisième quart) a géré tranquillement les Wolves

Austin Reaves en a encore collé 41, mais cette fois-ci ça n’a pas suffi et les Lakers se sont inclinés face à Portland

Les Warriors ont battu les Grizzlies et Draymond Green a encore montré qu’il était un être humain différent, à la fois drôle et dangereux

Le highlight de la nuit

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

