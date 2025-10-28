TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit NBA : Lauri Markkanen (51 points) pose son career-high contre les Suns

Le 28 oct. 2025 à 06:56 par Giovanni Marriette

Lauri Markkanen Utah Jazz 29 août 2024
Source image : YouTube

On ne change pas une équipe qui gagne, alors cette nuit la NBA nous a encore offert quelques perfs monstrueuses dont le career-high de Lauri Markkanen face aux Suns. C’est parti pour le gros récap de la nuit, et joyeux café à toutes et à tous.

Ce qu’il faut retenir

Le programme NBA de ce soir

  • 0h : Wizards – Sixers
  • 0h30 : Heat – Hornets
  • 1h : Bucks – Knicks
  • 1h : Thunder – Kings
  • 4h : Warriors – Clippers
