Résumé de la nuit NBA : Lauri Markkanen (51 points) pose son career-high contre les Suns
Le 28 oct. 2025 à 06:56 par Giovanni Marriette
On ne change pas une équipe qui gagne, alors cette nuit la NBA nous a encore offert quelques perfs monstrueuses dont le career-high de Lauri Markkanen face aux Suns. C’est parti pour le gros récap de la nuit, et joyeux café à toutes et à tous.
Les résultats de la nuit
- Pistons – Cavs : 95-116 (les stats)
- Sixers – Magic : 136-124 (les stats)
- Bulls – Hawks : 128-123 (les stats)
- Rockets – Nets : 137-109 (les stats)
- Pelicans – Celtics : 90-122 (les stats)
- Spurs – Raptors : 121-103 (les stats)
- Mavericks – Thunder : 94-101 (les stats)
- Jazz – Suns : 138-134 (les stats)
- Wolves – Nuggets : 114-127 (les stats)
- Warriors – Grizzlies : 131-118 (les stats)
- Lakers – Blazers : 108-122 (les stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les Cavs ont tranquillement démoli les Pistons avec une grosse défense et un Donovan Mitchell à 35 points en 29 minutes
- Tyrese Maxey (43 points) et le rookie VJ Edgecombe (26 points) ont encore fait du sale, cette fois-ci face au Magic, et les Sixers sont toujours invaincus (3-0)
- Noah Penda a joué ses premières minutes de la saison en première mi-temps et il a même marqué du parking
- Avec une marque très partagée et un Josh Giddey solide, les Bulls ont battu les Hawks et sont toujours invaincus
- Zaccharie Risacher a été très discret, Noa Essengue n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison
- Les Rockets ont tabassé les Nets, logique, et Nolan Traoré a eu le droit à 21 minutes de jeu (4 points et 3 passes)
- Première victoire de la saison pour les Celtics, un +32 à New Orleans, face à des Pels privés de Zion Williamson (que j’avais en TTFL grrmmppff)
- Nouvelle victoire des Spurs, cette fois-ci face aux Raptors, et San Antonio est à 4-0 pour la première fois depuis dix ans
- Victor Wembanyama a plutôt bien fêté son titre de Joueur de la semaine avec 24 points, 15 rebonds et un quasi perfect (7/8 au tir et 10/10 aux lancers)
- Le Thunder s’est presque fait peur face aux Mavs mais reste également invaincu, Ajay Mitchell a encore régalé
- Le Jazz menait 19-2 face aux Suns, les Suns sont revenus, Lauri Markkanen a posé 51 points, Mark Williams a envoyé tout le monde en prolongations et le Jazz a fini par gagner
- Le duo Nikola Jokic (25 points, 19 rebonds, 10 passes) / Jamal Murray (43 points dont 23 dans le troisième quart) a géré tranquillement les Wolves
- Austin Reaves en a encore collé 41, mais cette fois-ci ça n’a pas suffi et les Lakers se sont inclinés face à Portland
- Les Warriors ont battu les Grizzlies et Draymond Green a encore montré qu’il était un être humain différent, à la fois drôle et dangereux
Le highlight de la nuit
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 0h : Wizards – Sixers
- 0h30 : Heat – Hornets
- 1h : Bucks – Knicks
- 1h : Thunder – Kings
- 4h : Warriors – Clippers
