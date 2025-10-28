Après quatre rencontres, les San Antonio Spurs sont invaincus et leaders de la Conférence Ouest. Victor Wembanyama brille de mille feux, Stephon Castle s’impose comme un lieutenant fiable et le reste de l’effectif suit la cadence. Retour sur un début de saison de rêve des Texans.

Avant la reprise de la NBA, les San Antonio Spurs étaient considérés comme l’une des équipes les plus intrigantes. Avec les progrès attendus de Victor Wembanyama, il y avait fort à parier qu’ils allaient devenir un poil à gratter dans la Conférence Ouest. La question, c’était de savoir s’ils pouvaient déjà s’améliorer au point de rentrer dans la Course au Top 6 et donc aux Playoffs ?

S’il est encore bien trop tôt pour répondre à cette question avec fermeté, les premiers éléments sont plus qu’encourageants. Après une semaine de NBA, les Texans sont toujours invaincus et trustent la première place de l’Ouest (avec le Oklahoma City Thunder).

Les résultats des Spurs cette saison :

La raison principale de ce succès s’appelle Victor Wembanyama. Élu joueur de la semaine en NBA, le prodige français marche sur l’eau depuis la reprise avec des moyennes insensées : 31,0 points, 13,8 rebonds, 2,8 passes, 1,8 interception et 4,8 contres à 60,3% au tir et 36,4% derrière l’arc.

Mais ce qui fait la différence par rapport aux saisons précédentes, c’est aussi et surtout l’entourage de l’Alien. Stephon Castle, pourtant élu Rookie de l’Année en mai dernier, semble avoir passé un cap considérable. Le Sophomore tourne à plus de 18 points de moyenne et n’hésite pas, grâce à des drives tranchants à mettre l’équipe sur son dos lorsqu’elle en a besoin.

Et les autres joueurs de l’effectif ne sont pas en reste. Dylan Harper est convaincant pour ses débuts, et a notamment livré une performance marquante face aux Nets, l’apport de Luke Kornet en sortie de banc est considérable, Devin Vassell rentre ses tirs et le « pire » dans tout ça, c’est que De’Aaron Fox n’a toujours pas commencé sa saison.

Alors non, les San Antonio Spurs ne sont pas encore considérés comme des outsiders à l’Ouest, mais désormais, qui serait réellement étonné s’ils terminaient la saison parmi les six premiers de la Conférence ?