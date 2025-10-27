Chaque lundi tout au long de la saison, la NBA va récompenser les deux meilleurs joueurs de la semaine précédente (un à l’Ouest, un à l’Est). Et ça commence fort pour Victor Wembanyama puisque le Frenchie a été récompensé aujourd’hui, en compagnie de Giannis Antetokounmpo.

33,3 points, 13,3 rebonds et 6 contres de moyenne à 57% au tir, avec trois victoires en trois matchs.

La première semaine de Victor Wembanyama pouvait difficilement mieux se dérouler. Individuellement, Wemby a tout écrasé sur son passage (notamment les Mavs), enchaînant dinguerie sur dinguerie en attaque comme en défense. Et collectivement, les Spurs ont dominé Dallas, New Orleans et Brooklyn. De quoi marquer les esprits bien bien fort.

Avec un tel dossier, difficile pour la NBA de ne pas récompenser l’Alien, même si le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) possédait aussi des arguments en béton armé.

C’est la deuxième fois depuis le début de sa carrière NBA en 2023 que Wemby est nommé Joueur de la Semaine à l’Ouest.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 1 of the 2025-26 season (Oct. 21-26). pic.twitter.com/OKTkuUjIAv

— NBA Communications (@NBAPR) October 27, 2025

Dans la Conférence Est, c’est Giannis Antetokounmpo (Bucks) qui a logiquement été récompensé après sa semaine monstrueuse avec Milwaukee.