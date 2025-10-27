Victor Wembanyama totalise plus de contres que… 24 équipes NBA cette saison (!!!)

Dans le début de saison d’extraterrestre de Victor Wembanyama, les stats de folie sont nombreuses concernant le Français. Mais aucune ne symbolise autant sa domination défensive que celle-là : Wemby totalise plus de contres que 24 équipes NBA !

Oui, vous avez bien lu. Et non, il n’y a aucune faute dans la phrase.

Depuis la reprise de la NBA mardi dernier, Victor Wembanyama totalise 18 contres en trois matchs. Seulement cinq équipes NBA – hors Spurs – font mieux/aussi bien AU TOTAL de contres cette saison :

Pistons : 26 contres (Spurs : 24 contres) Grizzlies : 20 contres Celtics : 19 contres Clippers : 19 contres Kings : 18 contres VICTOR WEMBANYAMA : 18 contres

La stat est complètement folle et montre l’énorme impact de Wemby dans sa moitié de terrain, lui qui semble déjà assuré de terminer avec le titre de Défenseur de l’Année sauf pépin physique. Ce week-end, Victor a notamment réalisé un match à neuf contres face aux Pelicans de Zion Williamson, puis six contre les Nets.

L’ACTION DE LA NUIT SIGNÉE WEMBY C’EST UN GRAND MALADE 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/2Eqbhu0SBv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Autre stat complètement dingue sur le plan défensif : Victor Wembanyama en est désormais à 88 matchs consécutifs avec minimum un contre. C’est la quatrième plus longue série de l’histoire, derrière Mark Eaton (94), Dikembe Mutombo (116) et Patrick Ewing (145).

Quelque chose nous dit que Patoche ne va plus tenir très longtemps au sommet de ce classement…