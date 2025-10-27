Les stats folles d’Austin Reaves sans LeBron James et Luka Doncic

Auteur de 51 points, 11 rebonds et 9 passes cette nuit à Sacramento, Austin Reaves a profité des absences de LeBron James et Luka Doncic pour véritablement exploser. Une performance exceptionnelle, mais pas surprenante pour autant.

Parce que oui, quand Mister Reaves a les clés de l’attaque des Lakers, il a l’habitude de réaliser de très gros cartons. C’est la troisième fois qu’il évolue sans LeBron James et Luka Doncic depuis le mois de février, et ses stats sont dingues :

45 points, 7 rebonds, 7 passes (vs Pacers, 8 février 2025)

37 points, 8 rebonds, 13 passes (vs Nuggets, 14 mars 2025)

51 points, 11 rebonds, 9 passes (vs Kings, 26 octobre 2025)

Restant sur sa meilleure saison statistique en carrière avec 20 points et 6 passes de moyenne, Austin Reaves continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs guards offensifs de la NBA, et qu’il est capable de prendre feu à tout moment, surtout quand on lui donne plus de munitions offensives.

Hier, en plus de son record en carrière, Reaves est devenu le cinquième joueur des Lakers à scorer 50 pions dans un match depuis 2000 (Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James, Anthony Davis). La réaction du principal intéressé ? « Je n’ai pas les mots. »

Potentiellement agent libre en 2026, Austin Reaves est à la recherche d’une très grosse prolongation de contrat aux Lakers (ou ailleurs). Avec ce genre de performances à son actif, il aura de très gros arguments au moment des négociations.