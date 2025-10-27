Projeté dans le Top 3 de la Draft NBA 2026, Cameron Boozer marque les esprits avant même le début officiel de la saison NCAA. Le fiston de Carlos a réalisé un nouveau chantier hier avec son équipe de Duke.

Contre Tennessee, équipe du Top 25 où évolue Nate Ament (autre prospect cinq étoiles), Cam Boozer a noirci la feuille de stats bien comme il faut pour porter les siens vers la victoire :

24 points

23 rebonds

6 passes

2 contres

Pendant ce temps-là, Cam Boozer (annoncé Top 3 de la Draft 2026) vient de claquer un match à 24 points – 23 rebonds avec Duke 🍿 pic.twitter.com/z2o0V7yAbS

Cameron Boozer avait déjà frappé fort il y a quelques jours, avec 33 points et 12 rebonds contre UCF. Cette fois-ci, l’adversaire était plus costaud mais peu importe, Boozer a pesé très lourd en faisant étalage de son jeu all-around. Malgré un peu de maladresse en attaque, Cam semble déjà trop puissant pour le niveau universitaire… alors qu’il ne sort que du lycée.

« Je pense que sa capacité à surmonter ses erreurs est unique pour freshman », a déclaré le coach de Duke Jon Scheyer à propos de Cameron Boozer. « Il va se critiquer lui-même, même s’il a marqué 24 points, pris 23 rebonds et fait 6 passes décisives avec une seule perte de balle. »

Tout au long de la saison NCAA, Cameron Boozer devrait nous offrir ce genre de prestation sous les couleurs de Duke. Jusqu’à être sélectionné en premier choix à la Draft NBA 2026 ?