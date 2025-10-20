Alors que la NBA est sur le point de reprendre ses droits et que la saison de basket universitaire doit commencer début novembre, c’est l’occasion idéale de jeter un œil aux meilleurs prospects de la Draft NBA 2026. Voici les jeunes phénomènes pour lesquels certaines franchises NBA vont tanker cette année.

AJ Dybantsa

Taille / poids : 2m08 pour 88 kilos

Âge : 18 ans

Poste : ailier

Équipe : BYU

MVP du dernier Mondial U19, phénomène athlétique et possédant un potentiel de two-way player assez effrayant, AJ Dybantsa sera l’un des principaux prospects à suivre tout au long de la saison.

AJ voudra montrer l’étendue de son très gros potentiel offensif sous les couleurs de BYU, où il aura les clés de l’attaque. Inspiré par des scoreurs élite comme Kevin Durant, Tracy McGrady et Shai Gilgeous-Alexander, Dybantsa a clairement le profil de l’ailier moderne.

AJ Dybantsa a fait ses débuts avec BYU, dans un match de prépa vs Nebraska.

30 points au compteur.

Hâte de voir sa saison universitaire. Il fait partie des favoris pour être pick #1 à la Draft 2026.

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 18, 2025

Néanmoins, malgré son immense talent, il va devoir montrer plus de régularité dans les efforts et une capacité à bien lâcher la gonfle quand les défenses se concentreront sur lui. Si c’est le cas, AJ Dybantsa pourra prétendre au premier choix de la Draft NBA 2026.

Darryn Peterson

Taille / poids : 1m96 pour 93 kilos

Âge : 18 ans

Poste : arrière (combo guard)

Équipe : Kansas

Si vous aimez les arrières scoreurs qui brillent par leur technique, on vous conseille de garder un œil attentif sur Darryn Peterson, qui va porter les couleurs de Kansas après une année exceptionnelle au lycée. « C’est la meilleure recrue de notre université depuis que je suis là » a carrément déclaré son coach Bill Self, qui a pourtant vu passer pas mal de phénomènes depuis 2003.

Peterson possède un répertoire offensif très impressionnant pour un joueur de 18 ans. Le talent est naturel, les fondamentaux sont réels, et il est aussi capable de monter à l’arceau pour lâcher du gros tomar. Mais malgré toutes ces qualités, ce serait une erreur de limiter Peterson à sa capacité de scoreur. Parce que le gamin sait faire plein d’autres choses : distribuer, jouer sans ballon, défendre…

Bref, il a tout pour devenir une future star.

Darryn Peterson is the best guard prospect since Cade Cunningham:

– Chose Kansas over OSU, KSU, and USC

– 6’5 with a 6’10 wingspan

– Combo guard versatility, can play the 1 or 2

– Elite finisher at the rim (70% Rim FG)

– Averaged 30/7/7 and two steals at Prolific Prep

— Matt (@sixringsofsteeI) October 7, 2025

Cameron Boozer

Taille / poids : 2m06 pour 113 kilos

Âge : 18 ans

Poste : ailier-fort

Équipe : Duke

Si son nom vous dit quelque chose, c’est normal. Cameron Boozer est le fils de Carlos Boozer, ancien All-Star NBA.

Déjà bien tanké physiquement, Cam Boozer a tout cassé en high school, collectionnant les récompenses individuelles et les succès collectifs. Il a notamment été nommé Mr. Basketball USA à deux reprises (2023, 2025), une première depuis un certain LeBron James. Cam a aussi été élu co-MVP du McDonald’s All-American Game 2025, avec un certain Darryn Peterson.

Boozer brille par sa puissance physique, ses fondamentaux techniques ainsi que sa polyvalence (notamment défensive). Comme tout ailier-fort moderne qui se respecte, il est aussi capable de poser la balle pour attaquer le cercle et n’a pas peur de tirer à 3-points. Globalement, les scouts NBA soulignent son QI basket, sa présence intérieure (rebonds, défense) et son énergie des deux côtés du terrain. Un crack !

Cameron Boozer was named 2025 Mr. Basketball USA! He’s the first two-time Mr. Basketball USA winner since LeBron James.

— Ballislife.com (@Ballislife) April 23, 2025

Nate Ament

Taille / poids : 2m08 pour 94 kilos

Âge : 18 ans

Poste : ailier-fort, ailier

Équipe : Tennessee

Il est grand, il est long, il n’est pas très épais mais il a du talent plein les mains.

Nate Ament fait partie de ces joueurs qui ont les skills d’un arrière mais la taille d’un intérieur. Ça dribble, ça shoote très bien, c’est plutôt fluide avec le ballon, et ça gambade sur le terrain. Son profil longiligne peut aussi lui permettre de gêner les attaquants adverses, même s’il est typiquement le genre de prospect qui va se faire bouger lors de ses premières années au plus haut niveau.

One of the most intriguing 2026 draft prospects, Nate Ament.

– 6’10 wing/big hybrid

– Chose Tennessee over Kentucky, Arkansas, and Duke

– Incredible ball handler and shooter for his size

– Will need to get stronger and play more aggressive

— Matt (@sixringsofsteeI) September 8, 2025

Ayant pris quelques kilos avant sa première saison universitaire à Tennessee, Nate Ament voudra prouver cette année qu’il a le potentiel d’une future star NBA.

Mais aussi…

Chris Cenac Jr. (Houston)

Mikel Brown Jr. (Louisville)

Jayden Quaintance (Kentucky)

Karim Lopez (New Zealand Breakers)

Tounde Yessoufou (Baylor)

Caleb Wilson (North Carolina)

Dash Daniels (Melbourne United, frère de Dyson)

Petit cadeau pour finir :