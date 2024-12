Considéré comme l’un des meilleurs prospects US de ces dernières années et déjà favori pour être sélectionné avec le premier choix à la Draft NBA 2026, AJ Dybantsa vient de s’engager avec l’université de Brigham Young !

Peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, ou alors vous en avez brièvement entendu parler. Mais une chose est sûre : le blaze d’AJ Dybantsa va revenir de plus en plus souvent.

Dybantsa est un vrai phénomène. On parle d’un ailier de 2m05, qui possède des qualités physiques de zinzin en plus d’une technique avancée pour enchaîner les paniers. Le garçon ne manque pas de confiance puisqu’il se considère comme “un mix entre Tracy McGrady et Shai Gilgeous-Alexander”, rien que ça. Également capable de peser fort en défense, il possède un potentiel de joueur two-way assez effrayant et est considéré par certains scouts comme un meilleur prospect que Cooper Flagg !

Ce gars-là, il va donc rejoindre l’université de BYU pour la saison 2025-26.

AJ Dybantsa – the top-ranked prospect in the 2026 NBA Draft class – has committed to Brigham Young University, he announces on ESPN’s First Take. Landmark day for the BYU Cougars. pic.twitter.com/8qB64WqtIE

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2024

Le prospect cinq étoiles – champion du monde U17 cette année avec Team USA – était également convoité par des programmes réputés tels que North Carolina et Kansas. Alabama, université montante dans le monde du basket NCAA, était aussi sur le coup. Mais au final, AJ Dybantsa a choisi de rester dans l’État de l’Utah, lui qui évolue actuellement à Utah Prep pour sa dernière année de lycée. Comme l’indique The Athletic, jamais BYU n’avait réussi à recruter un phénomène aussi bien coté.

La présence de l’ancien assistant des Phoenix Suns Kevin Young – nouveau coach de BYU – semble avoir joué dans le choix de Dybantsa, qui rêve évidemment de NBA pour son avenir.

“Mon objectif ultime est d’aller en NBA. Kevin Young a coaché mon joueur préféré all-time, Kevin Durant. L’ensemble de leur staff provient de la NBA, et je veux arriver en NBA, donc je pense que c’est le meilleur endroit pour mon développement” – AJ Dybantsa sur sa décision de rejoindre BYU

L’autre argument qui a fait pencher la balance en faveur de l’université basée à Provo (Utah), ce sont ses ressources financières. Dans le nouveau contexte entourant le sport universitaire, où les prospects peuvent désormais toucher de l’argent à travers leur nom et leur image (NIL) et même un salaire à l’avenir, c’est un aspect qui va prendre de plus en plus d’importance dans le recrutement des jeunes talents.

D’après Adam Zagoria de Forbes, AJ Dybantsa pourrait toucher jusqu’à 7 millions de dollars avant même d’arriver en NBA…

Source texte : Shams Charania