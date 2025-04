Menés 2-0 contre les Pacers après deux matchs dans l’Indiana, les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont notamment été plombés par de mauvais débuts de match. S’ils veulent exister dans cette série, ils devront éviter les retards à l’allumage du côté de Milwaukee.

On sait qu’un match de Playoffs, ça dure 48 minutes, c’est long, et il y a souvent beaucoup de rebondissements. Néanmoins, c’est l’équipe qui frappe en premier qui repart habituellement avec la victoire.

La série Pacers – Bucks en est le symbole parfait.

Sur les deux premiers matchs, les Fermiers de l’Indiana ont pris les Daims à la gorge et ces derniers n’ont jamais vraiment réussi à combler le retard accumulé en début de rencontre.

“Nous ne voulons pas nous mettre en difficulté dès le début du match”, a déclaré Giannis Antetokounmpo après le Game 2. “Cela fait deux matchs de suite. Nous l’avons également fait dans le troisième quart-temps. C’est difficile de courir après l’adversaire. Nous devons juste être plus intelligents dans notre façon de jouer, avoir un sentiment d’urgence quand nous commençons le match ; j’espère que nous pourrons donner le ton et pas eux (dans le Game 3).

Les Bucks ont perdu le premier quart-temps la nuit dernière 40-30, après avoir pris huit points de retard dès les deux premières minutes du match. Pas idéal, vous en conviendrez, surtout contre une équipe d’Indiana qui aime jouer à 100 à l’heure, et qui est encore plus redoutable quand elle est en pleine confiance devant son public.

Le début de match de Milwaukee était particulièrement décevant hier sachant que les Bucks étaient déjà menés 1-0 dans la série, et qu’ils avaient déjà réalisé un faux départ dans le Game 1 (-7 après quatre minutes). Habituellement, les équipes qui refont les mêmes erreurs d’un match à l’autre ne survivent pas très longtemps en Playoffs.

On verra quels ajustements tactiques va réaliser Doc Rivers (coach des Bucks) pour le Game 3… si tant est qu’il en réalise. Mais avant de parler tactique, Milwaukee va avant tout devoir matcher l’intensité et le rythme des Pacers. Dès. La. Première. Seconde. Si les Bucks veulent avoir la moindre chance dans cette série, ils vont devoir donner le ton des deux côtés du terrain.

On peut compter sur Giannis Antetokounmpo pour montrer la voie. Reste à voir si quelqu’un le suivra.

