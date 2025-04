Rookie de l’année 2024-25 : les pronostics de la rédaction

On connait depuis dimanche le podium final de chaque trophée individuel pour la saison 2024-25. La logique a globalement été respectée, et on attend désormais de savoir qui décrochera la timbale pour chaque award. Pour patienter on vous file les pronos de la rédac, comme toujours saupoudrés de quelques punchlines et autres takes affreuses. Ci-dessous ? Nos avis pour le trophée de… ROY !

Nico M.

Victor Wembanyama l’avait accueilli à bras ouverts et avec un grand sourire après avoir été drafté en 4e position par les Spurs. On comprend mieux pourquoi désormais. Stephon Castle a montré durant sa première saison NBA qu’il a tout pour devenir un élément clé de l’ère Wemby à San Antonio. Potentiel de two-way player, talent, maturité… Castle coche déjà beaucoup de cases. Auteur de 81 matchs dont 47 comme titulaire, Castle a fini sa campagne rookie avec des stats solides de presque 15 points, 4 rebonds, 4 passes et 1 interception en 27 minutes, et en prime une belle performance au Slam Dunk Contest ainsi qu’un titre de MVP du Rising Stars (au All-Star Weekend). De quoi devenir un chouchou de la Spurs Nation. Ce n’est pas un hasard si San Antonio ne voulait absolument pas le lâcher dans les négociations pour le transfert de De’Aaron Fox, qui est finalement arrivé sans que Castle ne fasse le trajet vers San Antonio. Clairement, l’ancien champion NCAA avec UConn a un très bel avenir devant lui. Pour le plus grand bonheur des Spurs. ROY 2024-25 : Stephon Castle

Giovanni

Si c’est mon cœur qui parlait, Zaccharie Risacher serait Rookie de l’année, mais il serait également MVP, Défenseur de l’année, meilleur Zaccharie des États-Unis et meilleur pâtissier. Malheureusement, dans ces conditions le cœur n’a pas sa place, sinon on se retrouve avec Steve Nash double MVP. Mon vote part donc plutôt pour Stephon Castle et des Spurs qui vont ainsi rafler un deuxième ROY en deux ans, l’avenir est radieux dans le Texas. Trop fort, déjà trop NBA ready et assurément l’une des lames principales du futur des Spurs aux côtés de Wembanyama, Stéphane Château n’est pas en sable, Stéphane Château est fort, Stéphane Château est brillant. Je termine en ajoutant que Tidjane Salaün aurait du être sur le podium, et j’écris peut-être ça sous la contrainte d’un revolver pointé sur moi par un certain Nicolas Vrignaud. ROY 2024-25 : Stephon Castle

Nico V.

Oui, Tidjane Salaün aurait du être sur le podium. Ah oui, le ROY ? Pour moi, c’est Zaccharie Risacher. Et non, je ne suis pas chauvin du tout.

Robin

Comme il n’y a pas de débats, laissez moi vous partager les paroles d’une chanson appropriée :

“J’achète un château en Espagne

J’achète un château en Espagne

J’achète un monde où tout le monde gagne

À la fin”

C’est pas dingue ? Certes, mais c’est à l’image de cette saison des rookies. ROY 2024-25 : Stephon Castle

Timéo

Certainement le trophée avec le moins de suspense. Aussi fort que je l’aurais souhaité, ce n’est pas un français qui succédera à Wemby mais plutôt un autre Spur. Pas grand-chose à dire de plus, Castle a simplement été plus régulier tout au long de la saison. Zaccharie, lui, aura fini très fort son année, mais sera un peu trop court pour s’emparer de la victoire finale. Côté Jaylen Wells, on va surtout lui souhaiter un bon rétablissement après sa terrible chute contre les Hornets, très triste de voir sa saison se finir de cette manière pour celui qui est considéré comme la surprise de la Draft. Mais voilà, concernant mon prono, pas de surprise. ROY 2024-25 : Stephon Castle

Alex T

On aurait bien aimé voir un Français succéder à Victor Wembanyama mais Zaccharie Risacher devrait sans doute se contenter de la seconde place chez les Rookies. Le jeunot des Hawks a montré de bonnes choses, avec une montée en puissance au fil de la saison. Stephon Castle a lui montré plus de régularité, de maturité dans son jeu et de consistance dans ses perfs, au point d’être déjà considéré comme intouchable à San Antonio, même pour obtenir un De’Aaron Fox à la deadline. Jaylen Wells complète le podium en tant que steal de cette cuvée, une vraie belle surprise du côté de Memphis mais il manquait des perfs marquantes pour vraiment le mettre plus haut dans la hiérarchie. ROY 2024-25 : Stephon Castle

Clément

Être chauvin, pourquoi pas ? Mais être juste et objectif, c’est bien mieux. Bien sûr que j’aimerais voir Zaccharie Risacher couronné à l’issue de cette saison, mais j’aimerais aussi me faire DM par Kylie Jenner et être pote avec Roger Federer. Comme quoi on ne peut pas tout avoir dans la vie. Si Zacch aura forcément des votes en sa faveur, Stephon Castle devrait en avoir encore plus, et parmi ces votes se trouve le mien. Impactant des deux côtés du terrain, auteur d’une belle saison même après l’absence de Victor Wembanyama, il planque un moteur de Dodge Challenger sous sa “petite” carcasse et nul doute que ce n’est que le début pour lui, qui deviendra un rouage essentiel de ces Spurs nouvelle génération, qui trouvera le moyen de s’intégrer à la NBA moderne (même si le shoot reste à améliorer). Désolé Jaylen Wells mais tu étais encore un cran en-dessous. Désolé Zacch, mais ton heure viendra, c’est certain. ROY 2024-25 : Stephon Castle