Pacers – Bucks (2-0) : Milwaukee dans la sauce ! Apéro TrashTalk

Comme pour les autres séries du premier tour des Playoffs NBA, on fait le point après deux matchs sur l’opposition entre les Pacers et les Bucks dans un Apéro TrashTalk dédié !

Indiana et Milwaukee en sont à deux matchs joués, et les deux matchs ont été gérés par nos amis les Pacers ! Derrière un bel effort collectif autour des potes de Pascal Siakam, Indiana se retrouve à 2-0 et la pression est désormais sur les Bucks de Doc Rivers. Est-ce que Kyle Kuzma sait encore jouer au basket ? Et quels ajustements faire à domicile ? Lillard sera-t-il suffisant ? On en parle tout de suite dans l’Apéro !