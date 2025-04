Avec la (nouvelle) défaite de cette nuit, les Bucks sont désormais menés 2-0 dans leur série face aux Pacers. Pas de quoi alarmer Doc Rivers, qui reste “très confiant” pour une qualification.

On ne sait pas si Doc Rivers croit vraiment en ses mots ou s’il cherche juste à faire bonne figure mais il va falloir appuyer sur le bouton urgence du côté de Milwaukee. Avec deux défaites en deux matchs, les Bucks se retrouvent déjà dos au mur dans leur série. Alors qu’ils reviennent dans le Wisconsin pour les deux prochains matchs, les Bucks sont déjà dans l’obligation de gagner, pour s’éviter une élimination précoce. Mais selon le Doc, il n’y a visiblement pas lieu de trop s’inquiéter.

Vu les accomplissements de Rivers en Playoffs, ce genre de phrase fait toujours rigoler. Mais l’histoire et ses chiffres ne savent pas mentir. Dans l’histoire NBA, seules 7,4% des équipes menées 0-2 ont réussi à remporter leur série. De ce qu’on a vu des Bucks jusqu’à présent, ils ne sont pas proches de faire grossir ce chiffre. Certes, ils ont donné des sueurs en fin de match à Indiana mais les Pacers ont mené tout du long et ils semblent bien plus fiables sur la durée. Avec Damian Lillard qui retrouve progressivement son rythme, les Bucks ont encore du temps pour pouvoir inverser les choses, mais il va falloir vite mettre le bleu de chauffe.

