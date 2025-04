Damian Lillard s’est senti “solide” pour son retour à la compétition

De retour sur les parquets après sa thrombose veineuse, Damian Lillard n’a pas suffi pour faire gagner les Bucks à Indiana. Un comeback “solide” selon le joueur, qui doit tout de même retrouver le rythme et ses sensations après plusieurs semaines sur la touche.

14 points et 7 passes en 37 minutes, à 4/13 au tir. Voilà la première ligne de stats de Damian Lillard dans ces Playoffs 2025. Si la première mi-temps avait été plutôt encourageante, le retour des vestiaires a été difficile pour Dame, avec seulement 3 points en 7 tirs et 6 passes pour compenser (un peu). Malgré cela, le joueur s’est lui bien senti pour son retour, savourant de retrouver la compétition et ses coéquipiers. Des propos rapportés par ESPN.

“Je me suis senti plutôt bien, compte tenu du fait que je n’avais pas joué depuis longtemps. Je dirais que je me suis senti plutôt bien en revenant dans un match de Playoffs. Je me suis senti assez solide.”

Comme le dit Lillard, cette longue absence joue évidemment sur son niveau, lui qui a eu peu de temps pour vraiment revenir à 100% physiquement et qui est donc à court de rythme après plusieurs semaines à l’infirmerie.

“J’étais un peu essoufflé, mais je pense que tout le monde était un peu essoufflé. Je ne me demandais pas vraiment si j’étais fatigué, je me disais simplement que j’étais là et que je devais faire ce que j’avais à faire.”

Son coach, Doc Rivers, lui a néanmoins fait confiance avec un gros temps de jeu (37 minutes), même si le joueur était “épuisé” selon les mots de Rivers. Si la santé du joueur est évidemment la priorité, les Bucks auraient bien besoin de retrouver rapidement la meilleure version de Damian Lillard, pour soutenir un Giannis Antetokounmpo très fort mais très isolé. Menés 2-0, les Bucks reviennent dans le Wisconsin avec l’obligation de faire le plein à la maison, au risque d’être rapidement en grand danger dans cette série.

Source texte : ESPN