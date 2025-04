NBA Top 5 : Anthony Edwards offre un poster à Jaxson Hayes

Une nuit de plus sur les parquets NBA et ça donne donc un petit Top 5 pour bien lancer la journée. Allez, on se regarde ça.

Kevin Porter Jr. au buzzer pour relancer un peu le suspense à Indiana.

Cason Wallace met un gros vent à Zach Edey avant d’aller casser du cercle.

Luka Doncic a des yeux partout, la défense des Wolves ne sait toujours pas ce qu’il lui est arrivé.

Ja Morant est connu pour ses dunks en haut atmosphère mais il sait aussi sauter haut quand il s’agit de défendre, quel contre !

C’est l’action de la nuit et il n’y a pas trop de débat, Anthony Edwards a escaladé Jaxson Hayes pour finir avec force.