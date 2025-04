Les Lakers, une match-up bien compliquée pour Rudy Gobert ?

Cette nuit, Rudy Gobert n’a pas encore été au meilleur de son basket face aux Lakers, dans la lignée d’un Game 1 également compliqué pour le pivot tricolore. Ciblé par le jeu d’isolation de Los Angeles, la Gob ‘ n’arrive pas non plus à s’imposer en attaque. De quoi mettre en péril son temps de jeu sur les matchs à venir ?

Rudy Gobert s’est trouvé en (grande) difficulté sur les isolations proposées par les Lakers cette nuit. De là à dire que Luka Doncic l’a mis en slip ? Peut-être pas, car tout aussi impactantes qu’aient pu paraître les images, les statistiques parlent (un peu) pour notre Français : 5/12 au tir contre lui sur jeu en isolation sur les deux premiers matchs, les adversaires direct du pivot loupent plus qu’ils ne marquent lorsqu’ils s’engagent en 1 contre 1 avec lui.

Si l’on regarde maintenant en ajoutant les lancers francs dans l’équation, le calcul devient mauvais : 1,07 point concédé par isolation en deux matchs, soit l’assurance mathématique de faire évoluer le score en attaquant Rudy.

Luka with 22 points in the 1st half… NONE smoother than these two 🔥 https://t.co/MJlEkb0yaP pic.twitter.com/Hmad8OAGtT

— NBA (@NBA) April 23, 2025

Là où nous trouvons le plus de tort au jeu de Rudy, c’est offensivement. 6 points au Game 2, seulement 2 au Game 1. Et un apport qui lui coûte malheureusement les trois dernières minutes du match de cette nuit, au profit d’un Naz Reid plus polyvalent, plus efficace en attaque à l’heure où il fallait garder Los Angeles à distance.

“HE CAN’T F*CKING GUARD ME” 🗣️

– Austin Reaves on Rudy Gobert pic.twitter.com/RaeJzm999o

— LakeShowYo (@LakeShowYo) April 23, 2025

En parlant de coaching, peut-être que Chris Finch pourrait travailler sur des aides pour empêcher Luka de prendre l’ascendant en isolation. En ciblant les moins bons shooteurs à 3-points des Lakers, pour que le système défensif permette à la balle d’arriver dans les mains de ces derniers suite au jeu des démarquages.

Quoi qu’il en soit, le début de série de Gobert ne peut – et même en cas d’ajustements – mener qu’à une limitation de son temps de jeu. Peut-être dans le même esprit qu’un Vincent Collet aux Jeux Olympiques, avec des minutes sélectionnées pour lui laisser des match-ups favorables. Avec une série revenue à 1-1, les Wolves jouissent tout de même d’un avantage du terrain précieux qui fait relativiser, d’un point de vue collectif, les deux premières contre-performances de Gobert. Espérons que notre Roudi soit mieux en jambes pour l’arrivée des Playoffs dans le Minnesota.