Défenseur de l’année 2024-25 : les pronostics de la rédaction

On connait depuis dimanche le podium final de chaque trophée individuel pour la saison 2024-25. La logique a globalement été respectée, et on attend désormais de savoir qui décrochera la timbale pour chaque award. Pour patienter on vous file les pronos de la rédac, comme toujours saupoudrés de quelques punchlines et autres takes affreuses. Ci-dessous ? Nos avis pour le trophée de… DPOY !

Nico M.

Victor Wembanyama.

65 matchs ou pas, m’en bats les cou*lles.

Draymond, Mobley machin chouette.

Rien à f*utre.

Giovanni

Difficile de se positionner sur celui-là ! Très honnêtement mon favori n’est même pas dans les trois, il s’agit de Deandre Ayton Luguentz Dort, donc dès lors mon favori le sera par défaut. Trois bons défenseurs nommés, aucun dans une des cinq meilleures défenses de NBA au rating, chelou, mais pour cet award je donne ma voix à Vavane Mobley pour l’ensemble de ses travaux. 9,3 rebonds, 0,9 steal et 1,6 contre, capitaine de la défense très solide des Cavs, impressionnant de dissuasion et d’intelligence dans son placement, Mobley possède en plus cette envergure spéciale qui lui permet de dévier une tonne de ballon sans forcément retrouver ces rejections dans les stats. Quoiqu’il arrive et pour la première année depuis un bail avec ce trophée, ce ne sera pas un sacre incontesté. Sentez-vous mon manque de hype ? Car il est réel. DPOY 2024-25 : Evan Mobley.

Nico V.

Luguentz Dort ne doit pas bien dormir, sachant qu’il est le meilleur défenseur de la saison mais que son nom n’apparaît pas dans le top 3. Puisque c’est ainsi, je vais voter aussi absurdement que l’est cette absence, en utilisant l’argument du “On préfère manger chaud”. À ce jeu là, les deux derniers mois de Draymond Green sont imbattables. Désolé Evan, désolé Dyson, mais même si vous avez été monstrueux dans vos registres, mon DPOY a pour surnom les mêmes lettres qu’une célèbre biscuiterie nantaise. DPOY 2024-25 : Draymond Green (Luguentz Dort)

Robin

Victor Wembanyama a été impressionnant cette saison. Avec plus de 3 contres de moyennes, il a porté la défense des San Antonio Spurs a des hauteurs inatteignables sans lui. Mobile, long, malin, il a le profil du défenseur ultime et va remporter cette récompense pendant 10 ans de suite. Quoi ? Comment ça il ne peut pas être élu ? Qui sont les prétendants alors ? Evan Mobley, Dyson Daniels et Draymond Green ! Il n’y a pas quelqu’un avec un peu plus de charisme ? Oui, Draymond en a, mais restons sérieux, il a joué 30 matchs à très haut niveau. Non, vraiment, personne d’autre ? Bon, et bien donnons-le à celui qui a le moins d’aura puisqu’il paraît que c’est le thème. DPOY 2024-25 : Evan Mobley

Timéo

Un peu choqué de pas voir Lu Dort dans le top 3 mais il n’était pas mon favori donc aucun impact sur mon prono. Pour moi c’est bien Evan Mobley qui devrait remporter le trophée. Nul besoin de faire les présentations. Intérieur longiligne avec une mobilité abusée qui lui permet de défendre presque sur les cinq postes, Mobley est un monstre de dissuasion et heureusement quand on voit la dimension défensive de sa ligne arrière. Tout ça en ne faisant que deux fautes par match, voilà ce que j’appelle être efficace. Dyson Daniels fait partie d’une défense trop pauvre et Draymond Green est devenu candidat trop tard (et trop vite) à mes yeux, c’est donc logiquement que Mobley devrait recevoir le trophée pour l’ensemble de son œuvre. DPOY 2024-25 : Evan Mobley

Alex T

Perso je pensais que Lu Dort allait remporter le DPOY 2025, donc déçu de ne pas le voir dans cette liste, où il n’y a aucun membre de la meilleure défense du pays (OKC). S’il faut choisir entre les trois restants, je mise sur Evan Mobley. Gros impact toute la saison, les Cavs sont Top 8 dans les meilleures défenses, sans oublier leur première place à l’Est. Dyson Daniels a sans doute les stats les plus impressionnantes avec ses 3 steals par match mais la défense collective des Hawks n’est pas assez forte pour vraiment l’emporter. La présence de Draymond Green reste pour moi une surprise, car on n’est pas DPOY sur une bonne demi saison (aussi bonne fut-elle). DPOY 2024-25 : Evan Mobley

Clément

Qu’on soit bien clairs, en réalité, c’est bien le deuxième meilleur défenseur de la ligue que l’on couronne ici. Car c’est simplement parce qu’il n’a pas joué 65 matchs que ce trophée ne lui reviendra pas. Mais puisqu’il faut bien trouver une solution de repli, je décrète qu’elle s’appelle Evan Mobley. Bien plus constant que Draymond Green, bien plus effrayant que Dyson Daniels, qui de toute façon se consolera avec le titre de MIP, c’est selon moi assez logiquement que l’intérieur des Cavaliers sera couronné. Par contre, si j’ai expliqué à la NBA pourquoi Evan Mobley doit être sacré ici, elle va devoir m’expliquer pourquoi Luguentz Dort est absent des finalistes. DPOY 2024-25 : Evan Mobley