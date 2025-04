Tyrese Haliburton, joueur NBA le plus “surcoté” selon ses pairs

Chaque année, le site The Athletic réalise un sondage auprès des joueurs NBA pour leur donner la parole sur la Grande Ligue actuelle ainsi que ses principaux acteurs. Parmi les questions un peu sensibles et qui risquent de faire causer : quel est le joueur NBA le plus surcoté ? La palme revient à… Tyrese Haliburton.

Tyrese Haliburton a été All-Star à deux reprises en 2023 et 2024. Il a été nommé dans la All-NBA Third Team l’an passé. Il est le chef d’orchestre de l’une des attaques les plus efficaces et huilées de la NBA, et continue de tourner autour des 20 points – 10 passes avec très peu de déchets dans son jeu.

Pourtant, c’est bien ce gars-là qui est considéré comme le joueur le plus “surcoté” par ses pairs

Sur 90 joueurs NBA interrogés par The Athletic, pas moins de 14,4% ont voté Haliburton. Le meneur d’Indiana devance Rudy Gobert (10%) et Trae Young (8,9%).

Malgré une première partie de saison compliquée où il n’était pas à 100% physiquement, Haliburton a retrouvé un excellent niveau et c’est toute l’équipe des Pacers qui a réalisé une grosse ascension. Indiana a débuté l’année 2025 avec un bilan de 16 victoires – 18 défaites, pour terminer la saison régulière en 50-32. Cela donne 34 victoires pour 14 défaites sur les 48 derniers matchs, avec un Haliburton à 19,5 points, 9,7 passes (pour seulement 1,5 turnover) et 1,7 interception de moyenne, à 51% au tir, 43% à 3-points et 85% aux lancers-francs.

Au vu de ces chiffres, difficile de critiquer l’efficacité du jeu de Tyrese. Difficile de critiquer son impact sur le collectif, et sa capacité à sublimer son équipe offensivement.

Alors où est le problème ?

Who is the NBA’s most overrated player?

Ninety players voted, and one name emerged above the rest: Indiana’s Tyrese Haliburton. pic.twitter.com/2kc4AMFN1K

— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2025

S’il est globalement considéré comme l’un des meilleurs meneurs de la Ligue, Tyrese Haliburton n’est pas réputé pour être un joueur de un-contre-un, capable d’aller chercher ses paniers lui-même. Si on met cela en avant, c’est parce que les joueurs NBA respectent beaucoup ceux qui possèdent ce genre de skill, aka les fameux hoopers. C’est peut-être l’une des raisons qui expliquent pourquoi Hali est vu par certains de ses pairs comme surcoté.

Autre raison potentielle : Tyrese Haliburton est un joueur qui aime trashtalker. Notamment quand ses Pacers font la course en tête, un peu moins quand ils sont en galère. Et ça, c’est le genre de comportement qui a du mal à passer chez certains. On a d’ailleurs eu un exemple le week-end dernier lors du Game 1 des Playoffs entre Indiana et Milwaukee.

Oh ça chauffe ! 🍿🍿pic.twitter.com/aKBKJ10e9y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

Vous l’avez compris, Tyrese Haliburton est loin de faire l’unanimité auprès de ses pairs. Le fait qu’il a été abonné au banc de touche avec Team USA l’été dernier aux Jeux Olympiques n’aide probablement pas sa cause non plus, aussi injuste que cela puisse paraître.

Au final, on imagine que Tyrese n’en a pas grand-chose à cirer de ces résultats, lui qui a bien démarré les Playoffs avec Indiana.

Source texte : The Athletic