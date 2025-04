Les Hawks éliminés, Landry Fields remplacé… l’instabilité est de mise à Atlanta, de quoi commencer à spéculer sur l’avenir de leur meneur star Trae Young. Mais pas de panique pour les Faucons, Ice Trae semble croire au projet, en espérant un autre dénouement que le “Trust The Process” de Philly.

Il fut un temps où le fantasme de bon nombre d’observateurs était de voir Trae Young devenir le lieutenant de Victor Wembanyama chez les Spurs. Avec l’arrivée de De’Aaron Fox dans le Texas, l’idée semble compromise, mais les spéculations de trade autour du numéro 11 d’Atlanta ne cessent pas pour autant.

Et on comprend pourquoi.

Depuis leur run jusqu’en Finales de Conf en 2021, les Hawks ont enchaîné les échecs successifs : projet de backcourt avorté avec Dejounte Murray, trois années consécutives au play-in ; alors avec le récent licenciement du GM Landry Fields, dans une franchise qui semble se reconstruire, on comprend que certains imaginent Trae avoir des envies d’ailleurs.

Mais selon Chris Haynes, l’intéressé semble prioriser la fidélité :

“Il est ok avec le projet. Il veut voir cette équipe des Hawks prendre ce virage, et il veut en être une partie intégrante”

“He’s down with the process, he wants to see this Atlanta Hawks squad turn the corner, and he wants to be a pivotal part in that.”

– @ChrisBHaynes on rumors surrounding Trae Young’s future in Atlanta. pic.twitter.com/V3PSclXZaD

— Dan Patrick Show (@dpshow) April 21, 2025

Nouvelle rassurante pour toute la Géorgie, Ice Trae veut donner une nouvelle chance à ce nouveau projet aux côtés de Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu, Jalen Johnson et Dyson Daniels pour ne citer qu’eux. Alors attention, quand on entend le mot “process” on a toujours quelques cauchemars d’un pivot tout le temps blessé ou d’un numéro 25 qui refuse de prendre des lay-ups (c’était contre Atlanta d’ailleurs), mais on espère une fin plus heureuse pour Trae Young et ses compagnons.

En tout cas, chapeau pour la fidélité. Vous imaginez, vous, sinon, un GM transférer un joueur comme Trae, prêt à faire toute sa carrière dans sa franchise ? Ça n’aurait aucun sens…

Source texte : Chris Haynes