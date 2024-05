NCAA : les athlètes pourront bientôt être payés par leur université !

Tremblement de terre dans le monde du sport universitaire américain ! La NCAA et ses cinq plus grosses conférences ont trouvé un accord qui devrait permettre aux étudiants-athlètes d’être rémunérés pour leur contribution sportive à partir de 2025, ce qui était encore impensable il y a quelques années.

Longtemps sous pression et accusée d’exploiter ses étudiants-athlètes en prônant “l’amateurisme” pendant qu’elle brasse des milliards de dollars, la NCAA avait déjà lâché du lest en 2021, permettant aux athlètes de toucher des revenus à travers leur nom et leur image (NIL) après la décision de la Cour suprême dans l’affaire NCAA vs Alston.

Trois années plus tard, on est sur le point de passer à l’étape supérieure.

D’après ESPN, la NCAA a trouvé un accord avec ses cinq plus grosses conférences (Atlantic Coast Conference, Big Ten Conference, Big 12 Conference, Pac-12 Conference, et la Southeastern Conference) qui permettra aux universités de payer directement leurs athlètes en plus des revenus liés aux règles NIL. Cet accord est historique car depuis sa naissance en 1906, la NCAA s’était toujours fermement opposée à l’idée de rémunérer les étudiants-athlètes.

The NCAA and its leagues are moving forward with a multibillion-dollar settlement agreement that will allow schools to directly pay players for the first time in the history of college sports. https://t.co/XaVgW9306B

— ESPN (@espn) May 24, 2024

Avec cet accord, trois grosses plaintes déposées contre la NCAA ces dernières années (House, Hubbard et Carter vs NCAA) devraient être abandonnées. Pour la petite histoire, ces plaintes accusaient la NCAA de se cacher derrière la notion d’amateurisme et ses règles pour ne pas payer ses athlètes alors qu’ils génèrent des millions de dollars pour le sport universitaire. L’accord (qui doit encore être approuvé par le juge fédéral concerné par ces plaintes) devrait aussi protéger la NCAA contre toute nouvelle plainte du même acabit.

NCAA : les grandes lignes du nouvel accord

La NCAA (et ses cinq conférences) va payer 2,8 milliards de dollars en dommages et intérêts (sur une période de 10 ans) aux anciens athlètes (allant jusqu’en 2016) et athlètes actuels. 14 000 athlètes seraient concernés ;

de dollars en dommages et intérêts (sur une période de 10 ans) aux anciens athlètes (allant jusqu’en 2016) et athlètes actuels. seraient concernés ; La NCAA va notamment puiser dans ses fonds de réserve et sa caisse d’assurance pour compléter ces remboursements.

Chaque université devrait pouvoir partager 20 millions de dollars par an pour ses athlètes, mais c’est l’université elle-même qui décidera comment les fonds seront distribués et combien de billets verts seront donnés aux athlètes ;

par an pour ses athlètes, mais c’est l’université elle-même qui décidera comment les fonds seront distribués et combien de billets verts seront donnés aux athlètes ; Ce montant de 20 millions de dollars pourra grimper année après année selon la hausse des revenus brassés par les compétitions universitaires.

L’amateurisme dans le sport universitaire, c’est bientôt de l’histoire ancienne. À partir de 2025 (au plus tôt), les étudiants-athlètes seront directement payés pour leur contribution sportive, amenant le sport universitaire dans une toute nouvelle ère.

__________

Source texte : ESPN