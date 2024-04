A joueuse exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le numéro 22 de Caitlin Clark ne sera plus jamais porté dans l’équipe des Hawkeyes d’Iowa. Un numéro retiré en université, une démarche pas courante mais qu’est-ce que vous vouliez faire d’autre pour la meilleure scoreuse de l’histoire du basketball NCAA?

Les Hawkeyes vont retirer le maillot de Caitlin Clark https://t.co/bQTJvb22c9

Après un passage absolument inoubliable en NCAA où CC a fait tomber record sur record (points scorés sur une seule saison en féminines, total de points scorés en NCAA, saisons en tant que meilleure scoreuse et meilleure passeuse…) et est apparue deux fois en Finale du tournoi de la March Madness, les Iowa Hawkeyes ont décidé de retirer le maillot de Caitlin Clark. Son numéro 22 ne sera plus jamais porté à Iowa. La combo guard américaine, qui a justement 22 ans cette année, a fait une saison de 39 matchs complètement insensée. 34 victoires pour seulement 5 défaites, 31,6 points (meilleure moyenne de toute la NCAA), 8,9 passes décisives (meilleure moyenne de toute la NCAA), 7,4 rebonds et 1,7 interception par match à 45,5% aux tirs et 37,8% de loin en 34 minutes de moyenne.

Quatre saisons d’affilée à au moins 26 points, 7 passes et 5 rebonds de moyenne, quatre saisons en tant que meilleure scoreuse, élue deux fois meilleure joueuse de NCAA, Caitlin Clark a été dominante lors de l’entièreté de son passage à Iowa, université de l’état où elle est née. Presque 1m85, un sens du jeu inné et un shoot d’une qualité rare même pour un arrière titulaire de NBA, elle devrait sans aucun doute faire figure de premier pick lors de la Draft WNBA de cette année, et rejoindre l’équipe Olympique aux Jeux de Paris cet été.

Caitlin Clark’s college career was one for the books!

Watch the NCAA’s all-time scoring leader start her professional career on April 15th in the @WNBA draft 🙌pic.twitter.com/Fc31xxm0Jv

Ce n’est là que le début de l’aventure pour la jeune joueuse, et pourtant, qu’est-ce qu’elle est déjà riche en émotions et accomplissements, cette carrière. Avec l’honneur du maillot retiré dans son université, Caitlin Clark se dirige vers des horizons encore plus grands. Et nous, on sera là pour y assister et l’accompagner tout du long, c’est certain.