Superstar universitaire, Caitlin Clark a été nommée Naismith Player of the Year pour la deuxième année consécutive. Moins de 48 heures avant d’affronter Paige Bueckers et les Huskies de UConn au Final Four, la Clarkmania prend encore de l’ampleur !

Impossible de passer à côté de ses performances historiques, Caitlin Clark réalise encore une saison exceptionnelle avec les Buckeyes de l’Iowa ! La meneuse de 22 ans a dominé le pays au scoring (32 points par match) et à la passe (9 assists de moyenne) en plus de devenir la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA devant Pete Maravich. Sa legacy est déjà immense avant même d’avoir posé un pied sur les parquets professionnels, qu’elle a décidé de rejoindre au printemps. Le first pick WNBA détenu par le Indiana Fever lui est déjà promis mais il lui reste encore quelques accomplissements à aller chercher avant de quitter son Iowa de naissance.

Dans la liste des récompenses individuelles, elle peut désormais cocher le prestigieux trophée de Naismith Player of the Year une deuxième fois après sa première statuette obtenue l’année dernière. C’est la première joueuse à réaliser le back-to-back depuis Breanna Stewart en 2015 et 2016, devenue depuis double championne WNBA, double MVP et double MVP des Finales. Un duo de rêve qui pourrait être réuni lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été sous le maillot de Team USA.

The @NaismithTrophy Player of the Year is @CaitlinClark22 🤩#MarchMadness x @IowaWBB pic.twitter.com/Typxyx1fcn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) April 4, 2024

“C’est une saison spéciale pour le basketball féminin. Gagner ce trophée cette année est quelque chose de très particulier.”

Caitlin Clark a quasiment raflé toutes les récompenses individuelles sur son passage (Naismith Player of the Year, ESPN.com National Player of the Year, The Athletic National Player of the Year, Sporting News National Player of the Year, AP First Team All-America, USBWA First Team All-America, Big Ten Player of the Year) mais sa saison n’est pas encore terminée ! Ce vendredi soir, elle retrouvera une autre finaliste du Naismith Player of the Year en demi-finale du NCAA Tournament, Paige Bueckers. Malgré un supporting cast un peu léger pour l’épauler, Caitlin Clark espère offrir au programme de Des Moines le premier titre national de son histoire à Cleveland, un an après son échec en finale contre LSU.

Également en lice pour le trophée de joueuse de l’année, l’intérieure dominante de Stanford, Cameron Brink, a reçu le trophée de Defensive Player of the Year pour ponctuer sa dernière saison universitaire. Elle devrait être sélectionnée par les Los Angeles Sparks en deuxième choix de la prochaine Draft WNBA.

The @NaismithTrophy Defensive Player of the Year is @cameronbrink22 🤩#MarchMadness x @StanfordWBB pic.twitter.com/cVT9ISENGy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) April 4, 2024

Le basket féminin est en pleine expansion et c’est largement dû à cette nouvelle génération de joueuses spectaculaires et dominantes menée par Caitlin Clark. Mardi, il y avait plus de 12 millions d’Américains devant leur écran de télévision pour suivre le remake de la finale 2023 contre LSU. Seul un match NBA a fait mieux cette saison. C’est ça la puissance de la Clarkmania.