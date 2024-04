Nommé pour une troisième fois au Naismith Basketball Hall of Fame, ce sont cette fois-ci les accomplissements de Jerry West en tant que contributeur au jeu qu’est le basketball qui ont été récompensés. Trois fois nommé au Panthéon du basket, ça c’est de la legacy.

Il avait été introduit une première fois en 1979 en tant que joueur pour sa carrière exceptionnelle en NBA. Eh oui, avant d’être le logo de la ligue et l’un des meilleurs exécutifs de la NBA, l’ami Jerry est avant tout l’un des meilleurs meneurs jamais passés sur un terrain de basket. Quatorze saisons en NBA, quatorze All-Star Game, bonne chance pour argumenter si vous le mettez pas dans votre top 20 all time. Ensuite, en 2010, c‘est sa participation au sein de l’équipe qui a ramené l’or aux Jeux Olympiques de 1960 qui a été récompensée, lui octroyant pour la seconde fois une cérémonie à Springfield, Massachusetts.

ESPN Sources: Jerry West has been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame as a contributor to the game — his record third Hall enshrinement. West has been previously inducted as a player (1979) and member of the 1960 U.S. Olympic team (2010). pic.twitter.com/a1lbIEUX3L

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2024



Cette année, c’est tout son travail de l’autre côté de la ligne de touche qui est honoré par le Hall of Fame. General Manager des Lakers, des Grizzlies et consultant pour les Warriors et les Clippers, Jerry West a sacrément bossé depuis qu’il a raccroché les Converse. Drafter Magic Johnson et Kobe Bryant aux Lakers ? Son idée. Convaincre Shaquille O’Neal de rejoindre les Angelinos ? Jerry. Ramener Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers ? Encore lui. On pourrait continuer un bon moment, mais vous avez compris l’idée. Jerry West a été l’un des exécutifs les plus influents des dernières décennies de la NBA, et il a souvent eu le nez fin quand il s’agissait de mettre au point des moves pour faire gagner ses équipes.

Congratulations to the logo legend and already 2x Hall of Famer Jerry West for being elected into the Naismith Basketball Hall of Fame for the third time as a contributor! 👏🏾

Thank you for drafting a skinny kid for Michigan State to the Lakers 45 years ago – together, we won 5… pic.twitter.com/LCPjyHsTcd

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 3, 2024



Trois fois intronisé au Hall of Fame, personne ne l’avait fait, Jerry sera le premier. Le basketball lui doit bien des choses, c’est certain. Quelle carrière, et quelle légende !