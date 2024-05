Après cinq matchs de folie, tous porteurs d’une histoire propre et de héros quasi légendaires, la série entre les Knicks et les Sixers se déplace ce soir en Pennsylvanie pour un Game 6 qui sent la poudre. Alors, fin de série ou ça pousse vers un Game 7 ?

Game 1 : Knicks – Sixers, 111-104

– Sixers, 111-104 Game 2 : Knicks – Sixers, 104-101

– Sixers, 104-101 Game 3 : Sixers – Knicks, 125-114

– Knicks, 125-114 Game 4 : Sixers – Knicks , 92-97

, 92-97 Game 5 : Knicks – Sixers, 106-112

On ne dira pas qu’on a envie d’un Game 7, de peur de se faire taxer de fans des Sixers. Nan j’déconne, on veut 10 matchs de plus entre ces deux équipes, on veut une dérogation pour une série en 11. Après deux premiers matchs irrespirables à New York, Joel Embiid en a collé 50 au Game 3, Jalen Brunson 47 au Game 4 et Tyrese Maxey 46 au Game 5. Des exploits doublés d’actions déjà iconiques (Hart, Brunson, Batum, Maxey…), des publics déchainés, un “super vilain” identifié en la personne de Joel Embiid, qui joue avec un genou en mousse et la moitié du visage pétrifié. Banger absolu.

Ce soir ? Les Sixers voudront forcer un Game 7, un septième match qui nous fout une trique absolue des frissons incroyables à sa simple évocation, dans cette série où les matchs se jouent bien souvent à celui qui saignera le moins, à celui qui transpirera le plus. Avant cela Philly devra donc faire le taf et part avec un léger avantage, psychologique depuis le Game 5 et géographique puisque le Wells Fargo Center grondera probablement très fort sur les coups de 3h du matin.

Nouvelle masterpiece en vue ? Fortement probable, compte tenu du peu d’écart entre les deux équipes, et d’une tension palpable même à 10 000 kilomètres. C’est officiel, on ne pense déjà plus qu’à ça.