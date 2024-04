Trois jours après la victoire New-Yorkaise dans le Game 1 de la série, les Sixers ont bataillé jusqu’au bout du money time pour tenter d’égaliser. Dans une lutte ultra-intense, les Knicks ont remonté 5 points de retard en quelques secondes dans une séquence absurde de folie. Quel match.

Alors que Tyrese Maxey (malade) et Joel Embiid (genou) étaient incertains, ils tiennent leur place pour l’entre deux au Madison Square Garden. Et le finaliste pour le trophée de Most Improved Player n’a pas mis longtemps pour trouver ses marques. Le Doliprane est visiblement bien passé : trois tirs derrière l’arc en à peine deux minutes, 9-0 personnel pour débuter. Maxey en forme, maxi entame.

Le premier quart-temps est fidèle au Game 1, avec une grosse intensité physique et des contacts bien rugueux. Si l’adresse fait défaut aux deux camps, Philly maintient son avance en profitant des pertes de balle adverses. Les deux All-Star s’éclatent et inscrivent 21 des 25 premiers points de leur équipe.

Les Knicks ont plus de mal en attaque, alors que Jalen Brunson commence en dedans. Parfaitement géré par le plan défensif des 76ers, il force ses tirs et ne parvient pas à se sortir de la pression qu’il subit. Des petits flashs de McBride et DiVincenzo permettent de limiter les dégâts, mais le groupe de Thibodeau souffre.

Si Joel Embiid semble emprunté physiquement, cela ne l’empêche pas d’être au four et au moulin. Des rebonds, des tirs de loin, et les 12 premières minutes disputées en entier. Quand il s’assoit pour la première fois, c’est le Maxey show qui continue.

Mais les Knicks ont quelque chose que personne d’autre ne possède : Josh Hart. Déjà héroïque il y a trois jours, l’homme à tout faire n’est pas descendu de son nuage. En plus d’une défense de daron, dont un gros contre sur Nico Batum, Hart ne s’arrête pas de scorer. À 30 secondes de la pause, il file à toute berzingue pour aller chercher le 2 for 1 : décélération, point d’équilibre en plein air et gestuelle parfaite pour rentrer un 3-points fou en transition.

À la pause, il affiche déjà un double-double à 4/5 (!) du parking. 19 points, 10 rebonds et une valise d’énergie qui ne passe pas sans prendre un supplément bagage premium. Évidemment, Thibs oblige, il n’est pas sorti une seconde et a disputé l’intégralité des 24 premières minutes. Quel joueur, quel début de série.

En s’appuyant également sur un Brunson qui va un peu mieux et un Donte DiVincenzo efficace, les New York Knicks refont leur retard. Les Sixers ne mènent que de 4 petits points à la mi-temps, la série est déjà croustillante à souhait.

Le troisième quart-temps, dans la lignée du match, est d’un grand sérieux des deux côtés. Tobias Harris et Kyle Lowry pour les uns, OG Anunoby et Isaiah Hartenstein pour les autres, les hommes de l’ombre sont plus qu’impliqués. Mais dès que les Knicks s’approchent un peu trop près, Philly trouve la force de remettre un petit coup d’accélérateur. Joel Embiid commence à être à son aise et envoie 11 points en 7 minutes pour conserver l’avance des siens.

Mais le match continue de monter en intensité. Les joueurs cavalent dans tous les sens, les spectateurs commencent à sentir un torticolis. Les Knicks sont irrésistibles d’envie, à l’image de la générosité d’Isaiah Hartenstein dans le troisième quart. En 10 minutes, le pivot se régale – et profite ensuite de l’entrée de Paul Reed – en calant 10 points, 6 rebonds et 3 contres ! Les minutes sans Embiid ont été dures pour Nick Nurse, et les rebonds offensifs ont été cruciaux. +5 Knicks à 12 minutes du terme. Pop-corn.

C’est presque automatique, les 76ers vont mieux avec leur MVP. Pourtant, Joel Embiid apparaît très handicapé en termes de mobilité. Il peine à revenir en défense, bouge assez péniblement mais parvient quand même à scorer et force le respect. Dans un money-time serré au possible, les deux équipes se rendent coup pour coup. Brunson, puis Maxey, puis Hartenstein, puis Embiid… c’est la guerre totale.

Les deux dernières minutes sont semblables aux deux premières : un MAXEY SHOW. 15 puntos dans le dernier quart pour l’arrière, dont une OGIVE CLUTCHISSIME avec 2 secondes sur l’horloge à une minute du terme. Ça sent très bon à ce moment-là.

Menés de 5 points à 30 secondes de la fin, les Knicks parviennent à renverser la rencontre de façon invraisemblable dans une séquence COMPLÈTEMENT FOLLE. Jalen Brunson envoie un trois-points clutch (et un peu chanceux), avant que Josh Hart n’intercepte le ballon des mains de Maxey. DiVincenzo rate l’opportunité de passer devant… mais Hartenstein SURGIT au rebond offensif devant Embiid et DiVincenzo PUNIT DERRIÈRE. +1 KNICKS.

Comme si le Garden n’avait pas eu assez d’émotions, Hartenstein envoie un énorme CONTRE sur Tyrese Maxey pour sceller la victoire New-yorkaise.

Joel Embiid a posé 34 points, 10 rebonds et 6 passes… Maxey 35 points, 9 rebonds et 10 passes… mais les Sixers s’inclinent et sont menés 2-0 dans la série. Un temps-mort aurait pu être accordé au banc de Philly avant l’interception de Josh Hart, mais le rebond offensif suivant aura fait toute la différence. De 101-96 à 47 du terme, ils se sont inclinés 101-104.

Les Pennsylvaniens sont dos au mur après deux rencontres, et n’ont presque plus de marge pour renverser la série. Au vu des deux premiers affrontements, la suite promet. On a HÂTE.