Donte DiVincenzo réalise une magnifique saison chez les New York Knicks et pourrait bien battre un record historique de la franchise. Celui du plus grand nombre de 3-points inscrit sur un exercice, actuellement détenu par… Evan Fournier.

Evan Fournier a eu un passage globalement compliqué à New York. Mais au moment de son départ pour les Pistons, le Français a laissé derrière lui un record de franchise ; celui du plus grand nombre de 3-points inscrits dans une saison sous la tunique des Knicks avec 241 brindilles de loin en 2021-22.

L’originaire de Charenton avait alors battu les 217 réalisations de John Starks avec 217 en 1994-95. Et même si Julius Randle s’en est approché la saison dernière avec 218, c’est bien cette année que le Français pourrait être effacé des tablettes. Donte DiVincenzo est en effet sur un rythme soutenu et semble être en mesure de le dépasser en fin de saison.

Après 59 matchs, l’ancien de Villanova en est à 186 paniers derrière l’arc, soit une moyenne de 3,2 par match. S’il ne manquait aucun match jusqu’à la fin de la saison (il n’en n’a raté qu’un pour l’instant) et parvenait à maintenir ce rythme, il terminerait l’exercice 2023-24 à 256 tris primés.

Donte DiVincenzo semble donc bénéficier d’une légère marge sur le Français, mais cinq matchs ratés ou une petite panne d’adresse pourraient vite venir rééquilibrer les débats.

Plus généralement, “DiVo” réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Il s’est rapidement imposé dans le cinq de départ de Tom Thibodeau et tourne à près de 14 points de moyenne par match. Il impressionne aussi grâce à des qualités de défense et de hustle si chères au Madison Square Garden.

Qu’il batte le record ou non, Donte DiVincenzo aura réussi sa saison d’adaptation dans la Big Apple. Il est l’une des pièces majeures d’une équipe Top 4 de sa Conférence et pourra apporter à ce groupe son expérience de champion NCAA et NBA lors des Playoffs.

Ici, on lui souhaite quelques matchs de repos pour arriver en pleine forme en postseason et ça n’a rien à voir avec un éventuel patriotisme… ou pas.

Source texte : Statmuse