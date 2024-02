OUUUUAIIIS ! Evan Fournier quitte ENFIN New York et file à Detroit, accord conclu entre Knicks et Pistons. La libération après 30 matchs en 2 ans, dont seulement 3 cette saison. Un nouveau départ, loin des tracas… tout ce qu’on lui souhaite !

Quelle joie. Nous ne forçons pas le trait. Voir Evan rester collé au fond du banc, chaque soir ou presque, quand il n’est pas carrément en civil… Pour un joueur capable d’envoyer une quinzaine de points par soir sans sourciller, ça fout bien les boules. Tout ça est désormais terminé.

🚨🚨🚨🚨🚨 EVAN FOURNIER A DÉTROIT EN ÉCHANGE DE BOJAN BOGDANOVIC !! https://t.co/X5K8DDCNBP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024

Lui-même, dans un tweet pour remercier la bande de français menée par Bastien et Benoît de TrashTalk venue le voir au Madison Square Garden, avouait sans détour ne plus avoir le sourire. Il va désormais pouvoir le retrouver. Certes, Detroit n’est pas une équipe des plus compétitives actuellement (sont même nuls, passons pas par quatre chemins), mais c’est enfin une opportunité de JOUER. Un mot qui n’a pas été associé positivement à Vavane depuis un petit moment.

Un gros big up au Français qui était au game vs Lakers. Vous mavez redonne le sourire temps dun soir. Merci @TrashTalk_fr

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 4, 2024

Fournier dispose désormais de deux gros mois pour retrouver son rythme et faire de nouveau grimper sa cote avec les Pistons. Un scoreur, capable d’apporter dans un groupe qui manque de punch dès la saison prochaine. En fin de contrat cet été, il dispose toutefois d’une team option, peut-être que Detroit s’en servira pour récupérer quelque chose en échange s’il performe.

Allez, place au jeu désormais ! Enfin !