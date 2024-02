Les Pistons n’ont pas prévu de se séparer d’Evan Fournier

Après son départ des Knicks et son arrivée aux Pistons, on se demandait si Evan Fournier allait rejoindre le marché des buy-outs. Finalement, Detroit devrait conserver Vavane jusqu’à la fin de saison avant de décider de la suite.

Les premières déclas de Monty Williams concernant notre Français n’étaient pas rassurantes… “On a beaucoup d’arrières” disait le coach qui ne pense décidemment pas à nos esprits chauvins. Mais les actes vont dans un tout autre sens puisqu’il a eu du temps de jeu. 25 minutes contre les Lakers et 26 contre Phoenix pour nous rassurer sur son potentiel rôle et une sortie de prison en bonne et due forme.

EVAN FOURNIER À TROIS POINTS AVEC LE MAILLOT DES PISTONS ❤️ pic.twitter.com/JfYvxBHcuA

Si on pouvait penser qu’il se ferait couper, ça ne serait plus d’actualité. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Pistons auraient décidé de conserver Evan dans l’effectif. Ouf, pas de troisième Frenchie buy-out en l’espace d’une semaine… Malgré tout, on peut penser qu’il aurait pu être récupéré par un contender en quête de scoring en sortie de banc. Mais là au moins c’est sûr, il va pouvoir rejouer au basket sans pression dans une franchise en reconstruction. Pas le meilleur environnement mais pour 2 mois et demi, on prend. Un rôle de vétéran scoreur en sortie de banc lui sied parfaitement au sein d’une équipe où la jeunesse prime.

Evan Fournier a déjà exprimé son bonheur d’être parti de la Grosse Pomme et Motor City devrait l’accueillir jusqu’à la fin de saison (au moins). Une bonne nouvelle pour lui et l’Équipe de France à quelques mois des JO. Du rythme, du rythme et encore du rythme, voilà ce qu’il faut donc on espère que la collaboration entre le natif de Saint-Maurice et la ville de Slim Shady sera bonne. Il lui reste 1 an de contrat (club-option) avant d’être libre mais on peut imaginer un échange pour cet été, surtout si l’arrière retrouve des sensations et des stats à la hauteur de son talent. L’occasion de rejoindre une équipe qui joue plus que le premier choix de draft…

Source texte : Michael Scotto, HoopsHype