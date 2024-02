Les leaders statistiques en NBA à l’heure du All-Star Break

Comme pour les classements NBA, on profite du All-Star Break pour faire un gros point sur les leaders statistiques de la Ligue. Qui sort les gros chiffres ? Qui pour finir meilleur marqueur, passeur, intercepteur ou contreur de NBA en fin de saison ?

Points :

Luka Doncic : 34,2

Shai Gilgeous-Alexander : 31,1

Giannis Antetokounmpo : 30,8

* Joel Embiid ne pouvant pas atteindre les quotas pour finir meilleur scoreur de NBA, il n’est pas dans la liste.

Ambiance pas très américaine dans ce classement des scoreurs avec aucun représentant de Team USA sur le podium (Jojo ayant quitté la liste). Sur son nuage, Luka Doncic a donc une voie royale pour décrocher son premier titre de meilleur marqueur de NBA en carrière. Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo restent en embuscade pour profiter d’un éventuel coup de mou de la part du Slovène.

Rebonds :

Domantas Sabonis : 13,2

Rudy Gobert : 12,5

Anthony Davis : 12,2

Nikola Jokic : 12

Jalen Duren : 12

Au dernier point stats, Domantas Sabonis cohabitait avec Rudy Gobert et Anthony Davis mais le Lituanien a laissé ses comparses derrière et file vers un doublé aux rebonds. S’il ne peut pas ajouter une nouvelle étoile à son C.V., il pourra toujours mettre meilleur rebondeur de 2024. Il faut remonter à 2020 pour voir un joueur faire un doublé dans cette spécialité. Andre Drummond avait alors remporté trois fois de suite le trophée de meilleur rebondeur de NBA.

Passes décisives :

Tyrese Haliburton : 11,7

Trae Young : 10,9

Luka Doncic : 9,5

Comme pour les scoreurs, Tyrese Haliburton part avec une solide avance sur la concurrence même si Trae Young n’a pas encore dit son dernier mot. Véritable maître à jouer des Pacers, le prince Hali s’impose comme le nouveau passeur de génie de la Ligue et certains le voient même réussir à surpasser un record NBA dans le futur : les 30 passes décisives de Scott Skiles sur un match.

Interceptions :

Shai Gilgeous-Alexander : 2,2

Donovan Mitchell : 1,9

De’Aaron Fox : 1,9

Kawhi Leonard : 1,7

Si SGA ne parvient pas à déloger Luka Doncic chez les scoreurs, le Canadien pourra toujours se consoler en tant que roi des voleurs. On ne parle pas de Kevin Costner ici mais bien des joueurs qui réalisent le plus d’interceptions par match en NBA. Avec ses mains actives, Shai est le seul joueur à en collecter plus de 2 par soir. Là aussi, il s’agirait d’un premier trophée statistique en carrière.

Contres :

Victor Wembanyama : 3,2

Walker Kessler : 2,8

Brook Lopez : 2,7

Chet Holmgren : 2,6

Anthony Davis : 2,5

Première année en NBA et déjà roi des contreurs notre Victor Wembanyama ? Le Français brille défensivement cette saison et il l’a encore rappelé récemment en envoyant pas moins de dix contres face à des Raptors scotchés par ses longs bras. Il reste néanmoins du chemin pour Wemby avant de décrocher le trophée car ça pousse fort derrière et le suspense est loin d’être terminé dans cette catégorie.

Ballons perdus :

Trae Young : 4,3

Luka Doncic : 4

Cade Cunningham : 3,6

Victor Wembanyama : 3,5

Pas de grand changement depuis le nouvel an puisque Trae Young est toujours celui qui a le plus de beurre sur les doigts en NBA. Luka Doncic le suit de près pour le trophée qui n’emballe personne (à raison). Attention Wemby de ne pas se mêler à la lutte. Tous les postes de numéro 1 n’ont pas la même saveur.

Source stats : NBA