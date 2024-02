Depuis 2021, Caitlin Clark enflamme les parquets du basket universitaire féminin à base de cartons offensifs et de tirs du logo. Cette nuit, la joueuse d’Iowa a véritablement marqué l’histoire, devenant la meilleure scoreuse de l’histoire de la NCAA.

À l’intérieur de la Carver-Hawkeye Arena (Iowa City), les 15 000 fans assistant au match opposant Iowa à Michigan n’attendaient qu’une seule chose : le panier qui permettra à Caitlin Clark de devenir la meilleure scoreuse all-time en NCAA.

Ils n’ont dû attendre que deux minutes et quinze secondes.

CAITLIN CLARK MESSIEURS DAME 🙌

La légende d'Iowa devient la meilleure marqueuse de l'histoire de la NCAA féminine sur ce tir et bat son record de points en carrière (49) contre Michigan.pic.twitter.com/h14bTFInBp

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 16, 2024

Après avoir marqué les cinq premiers points de son équipe, Caitlin Clark a remonté le ballon pour ensuite balancer une banderille du logo. Certains fans se sont levés avant même que la balle ne fasse filoche. Toute la salle est debout quand elle a fait ficelle. Ça y est, Clark a officiellement battu le record de Kelsey Plum du plus grand nombre de points marqués par une joueuse dans l’histoire de la NCAA.

Caitlin n’avait besoin que de huit points pour dépasser la barre des 3 527 unités, record établi en 2017 par Plum. Elle a fini avec 49 pions (record en carrière), ce qui porte son total en carrière à 3 569 points. Un total qu’elle a atteint en jouant… 13 matchs de moins que Kelsey Plum, preuve de son incroyable talent offensif.

“Vous saviez tous que j’allais battre le record en marquant un 3-points du logo. Il n’y a pas meilleur scénario. De pouvoir le faire de cette manière, je suis très reconnaissante.” – Caitlin Clark

Avec ce record, c’est une nouvelle ligne qui s’ajoute au palmarès déjà bien rempli de Caitlin Clark.

She was born in Des Moines, named Iowa’s Miss Basketball, and committed to her home school.

She’s signed with Nike, Gatorade, State Farm.

She’s won AP POTY, USWBA POTY, and Naismith POTY.

Now, she’s the NCAA Women’s ALL-TIME Leading Scorer.

She IS Caitlin Clark 👑 pic.twitter.com/uRNgvBZGIC

— Front Office Sports (@FOS) February 16, 2024

À travers ses exploits et son style de jeu hyper spectaculaire, Caitlin Clark continue de mettre la lumière sur le basket universitaire féminin, et le basket féminin en général.

Elle est LA star de sa discipline, c’est en partie grâce à elle si les audiences ont explosé ces dernières années, et elle ne cesse de repousser les limites.

“Caitlin a tout ce qu’il faut. Aucune femme n’a jamais joué au basket comme elle le fait. On n’a jamais vu quelqu’un prendre autant de shoots de loin et à un tel pourcentage de réussite. Elle est comme Steph Curry — elle est charismatique et elle n’est pas une géante d’un point de vue physique. Donc tout le monde peut s’imaginer en Caitlin Clark.” – Rebecca Lobo, analyste ESPN

Le plus fou dans tout ça ? C’est que Caitlin Clark n’en est qu’à ses débuts. Qui sait jusqu’où elle pourra aller.

