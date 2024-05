On le sentait, malgré le retour de Damian Lillard côté Bucks, pour tenter le tout pour le tout. Les Pacers ont mis un dernier coup de collier dans cette série du premier tour, et les voici en demi-finale de Conférence. Indiana continue, Milwaukee part à Cancun !

Voilà dix ans que ce n’était plus arrivé. Dix ans que les Pacers n’étaient plus retournés en demi-finales de conféérence. Dix ans c’est long, depuis Paul George a vieilli, et le trio Lance Stephenson / Roy Hibbert / David West est hors-circuit. Ça rajeunit pas tout ça.

Mais revenons en 2024, avec cette superbe équipe des Pacers, qui restera définitivement la bête noire des Bucks cette saison. Onze rencontres entre les deux franchises depuis octobre, j’ai vu mon frère moins souvent que ça sur ce laps de temps, onze rencontres et… huit victoires pour les hommes de Rock Carlisle. Net. Dans ce Game 6 ? Les deux équipes se sont tout d’abord rendu coup pour coup au premier quart, avant que le premier héros du match n’entre en jeu : Obi Toppin. Remplaçant de Myles Turner, joker de luxe, Obi Toppin a amené de la vigueur, de la vitesse et de l’adresse à son équipe, quand le banc de Doc Rivers sombrait (50 à 10 au total)

Un écart qui grimpe tout doucement, une tension palpable, logique, mais un deuxième héros qui sera au final le détonateur de la bombe de la soirée : T.J. McConnell, remplaçant héroïque et visage de cette équipe. Ce soir T.J. a amené son énergie habituelle mais il y a ajouté la vingtaine de points, et les Pacers n’ont jamais quitté la vague produite par ses deux supersubs. Damian Lillard était de retour mais n’a pas été le héros attendu par les Bucks, Giannis Antetokounmpo était incertain jusqu’au dernier moment et n’a finalement pas joué, pour ce qui restera évidemment le gros point central de cette série, une absence que Milwaukee n’aura jamais su combler.

Au final ce Game 6 aura été un superbe feu d’artifice dans l’Indiana, pour une franchise qui remporte donc sa première série de Playoffs depuis dix ans et qui affrontera en demi le vainqueur de la série entre les Sixers et les Knicks. Pour les Bucks l’heure est aux vacances, rapidement, et au travail dans les bureaux, aussi, car cette sortie de course est, peu importe les conditions, bien tristounette au vu des ambitions de la franchise championne NBA en 2021.

Messieurs les Pacers bravo, messieurs les Bucks, au boulot !