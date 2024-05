En plein Playoffs NBA, Dillon Brooks goûte actuellement à l’ambiance des Playoffs… d’EuroLeague. Lui qui connait bien les salles bouillantes d’outre-Atlantique à partir du mois d’avril est clair, net et précis : en Europe, on est encore sur un autre niveau d’ambiance.

Vous avez forcément déjà vu ce genre de vidéos incroyables, de salles d’Athènes, Belgrade ou Istanbul chauffées à blanc par un public bondissant et hurlant sa douce folie. Des images comme on n’en voit peu en NBA, des images comme on n’en voit… jamais en NBA, à part peut-être dans les rues adjacentes au Madison Square Garden un soir de Playoffs.

Dillon Brooks est en tout cas en vadrouille en Europe actuellement et il était hier soir en Grèce pour assister au match de son pote Naz Mitrou-Long, Canadien tout comme lui et membre de l’équipe de l’Olympiakos qui affronte en ce moment Barcelone en quarts de finale de l’EuroLeague. Nous aussi on aimerait avoir un pote avec un nom aussi rigolo, mais ce qui a chokbar de bz Dillon c’est surtout cette ambiance si particulière propre à certaines salles d’Europe, dont celle de l’Olympiakos. Morceaux choisis :

J’ai toujours voulu mater l’EuroLeague, je suis heureux d’être ici. Ce sont les Playoffs, tout le monde est à fond, c’est incroyable, je suis juste heureux d’être là et de passer du temps avec la famille. Les Playoffs (NBA, ndlr) font ressortir ce genre d’ambiance, mais ici c’est à un autre niveau. Les gens ont tellement de passion pour leur équipe, c’est juste de l’énergie non-stop, tout le temps.

Par la suite Dillon Brooks s’est également dit impressionné par “le meneur gaucher” de l’Olympiakos, avant que le journaliste d’EuroHoops TV lui fasse remarquer que Kostas Papanikolaou avait joué jadis pour les… Rockets, à sa grande surprise. Pour la culture NBA on repassera, mais Dillon Brooks a peut-être trouvé un point de chute potentiel pour l’après NBA. On sait que le “vilain” de la NBA aime les ambiances brûlantes, et disons que “par chez nous” il serait servi…