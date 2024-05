Fort de sa superbe performance contre Paris, la cote de Tidjane Salaün est en hausse et de plus en plus de scouts apparaissent élogieux vis-à-vis du Français. Selon les dernières informations d’ESPN, les San Antonio Spurs pourraient même être intéressés avec le choix 8 de la Draft 2024.

En sortie de lotterie, nous avions évoqué les destination potentielles de Tidjane Salaün en NBA, avec un range probable entre les places 9 et 14. Mais depuis quelques jours, sa réputation est sur la pente ascendante. Peut-être que le fait d’avoir marqué 19 points en patron face à Paris y joue pour quelques choses, mais son potentiel commence à faire parler outre-Atlantique.

Jonathan Givony, le monsieur Draft d’ESPN, a multiplié les posts dithyrambiques sur le réseau social X, et en a remis une couche hier. Alors que Tidjane Salaün apparaît en 10ème position du dernier top 100 ESPN, Givony a indiqué que le pensionnaire de Cholet pourrait bien monter plus haut :

“Après avoir discuté de Salaün avec de nombreuses équipes NBA cette semaine, il semble qu’il soit beaucoup plus proche d’un choix dans le top 10 que d’un candidat en fin de loterie (…) Plusieurs équipes indiquent les San Antonio Spurs avec le choix 8 comme un véritable point de chute potentiel pour Salaün.” – ESPN

Une connexion française dans le Texas, on monte évidemment dans le train à vitesse grand V. Les San Antonio Spurs, qui disposent de deux picks dans le top 10 (4 et 8), pourraient très bien récupérer un meneur – sur la liste de course depuis longtemps – tout en se faisant plaisir avec Salaün.

Tidjane Salaün est de plus en plus vu comme le prospect à plus fort potentiel de sa cuvée 🇫🇷

Top 8 chez les Spurs ? C’est actuellement une rumeur qui prend beaucoup de poids dans la sphère NBA/Draft ! 🔥 https://t.co/mglLTfOG4I

La réputation du Français était descendue au moment de la March Madness, qui consacre tous les ans les prospects de NCAA. Mais Tidjane Salaün est considéré comme un produit encore un peu brut avec un énorme potentiel. Dans une cuvée bourrée d’incertitudes à ce niveau-là, plus d’une franchise s’imagine tenter le coup.

Sur TrashTalk comme sur ESPN, Tidjane a la cote. Et avec un peu de chance, San Antonio et ses fans du Texas pourraient ouvrir bien grand les portes du Salaün.

