Tidjane Salaün impressionnant contre Paris, 19 points et un money time ultra clutch !

Opposé à Paris au premier tour des Playoffs de Championnat de France, Tidjane Salaün et Cholet Basket ont créé l’exploit en allant s’imposer dans la Ville Lumière au terme d’un Game 1 absolument maîtrisé. Tidjane s’est illustré avec sans doute son meilleur match cette saison, et un quatrième quart-temps énorme, où son sang froid a été décisif pour le club des Mauges. Un régal à regarder !

Ce quatrième quart-temps de DINGUE. Tidjane Salaün a réalisé une première partie de match correcte, avec une belle réussite et des fautes provoquées. Collectivement, Cholet joue particulièrement juste : c’est propre défensivement, ça embête beaucoup Paris qui n’est pas assez adroit pour être sur les talons des Choletais. Au score, le club des Mauges mène et c’est mérité.

Très belle victoire des Choletais, dans ce match aller des quarts de finale de playoffs, qui créent la sensation à l’Adidas Arena !

Samedi match pour la qualification en demi-finale, on compte sur vous pour mettre le feu à la Meilleraie !

Allez CB, fiers d’être Choletais ❤️🤍… pic.twitter.com/JIOcEYdoaa

— Cholet Basket (@CB_officiel) May 15, 2024

Mais alors, la fin du match, PARDON ? Alors que Paris entamait une remontée au score grâce à une adresse retrouvée de la part de Sebastian Herrera et Tyson Ward, c’est MONSIEUR Tidjane Salaün qui a calmé toute l’Adidas Arena à l’aube du money time ! Partout, il a été partout. À mi-distance, puis à la finition d’un alley oop en très haute altitude… sans oublier l’énorme tir à 3-points envoyé depuis Montmartre, et sans parler des fautes provoquées pour récupérer la balle. Du très, très haut niveau, c’est kiffant de fou à voir !

𝗟𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗿𝗷𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗮𝘂̈𝗻 ! 🤩

19 PTS 🤌

8 REB 🥶

20 EVAL 🔥

Sans oublier ses tirs CLUTCHS 😤@CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/PtBVppPmS7

— SKWEEK (@skweektv) May 15, 2024

Ce qui nous a marqué, plus particulièrement ? Le sang-froid. Envoyé sur le terrain à un moment décisif de la rencontre, Tidjane n’a pas tremblé devant ses responsabilités, et a marqué les esprits par ses tirs compliqués – culottés – qui sont rentrés et ont tué les espoirs des Franciliens. Au final ? 19 points, 8 rebonds, 3 passes, à 8/13 au tir dont 2/5 à 3-points. Une telle performance pour commencer les Playoffs, et à un mois de la Draft NBA, voilà de quoi envoyer un vrai message à la concurrence… en France, mais aussi outre-Atlantique !