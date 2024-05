Absent des terrains depuis 2022, Lonzo Ball continue de s’accrocher pour retrouver les parquets. Et visiblement les choses vont plutôt dans le bon sens.

La dernière update sur le meneur des Bulls est tombée au cours des dernières heures, et c’est Lonzo lui-même qui a donné quelques infos sur son état de santé actuel (via The WAE Show).

“Cela se passe bien. De semaine en semaine, ça va de mieux en mieux. Je ne suis pas encore là où je veux être. Je suis à 70%. C’est suffisant pour pouvoir jouer, mais je peux encore progresser. J’ai un long été qui m’attend. Mais je veux vraiment aller de l’avant.”

.@ZO2_ gives us an update on his recovery ❤️! pic.twitter.com/Ts9K8jTkJq

— The WAE Show (@TheWAEShow) May 14, 2024

Des mots qui font plaisir à entendre quand on sait d’où il vient.

Lonzo Ball n’a pas joué en NBA depuis janvier 2022, date à laquelle il s’est blessé au ménisque alors que ses Chicago Bulls étaient au sommet de la Conférence Est. Lonzo a ensuite subi deux opérations et une greffe de cartilage dans son genou gauche, entre plusieurs rechutes qui ont à chaque fois perturbé sa rééducation. Mais Zo semble enfin voir le bout du tunnel, et ses propos confirment les rumeurs qu’on avait pu entendre en mars dernier concernant un retour la saison prochaine.

Ball, qui a récemment activé sa player option, est sous contrat avec Chicago pour une saison supplémentaire.

Source texte : The WAE Show