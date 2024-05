Depuis deux ans et demi, Lonzo Ball bataille contre son corps pour retrouver les parquets. Dans un épisode de son podcast, le meneur de jeu a révélé avoir effectué une greffe du ménisque dans le cadre de sa guérison.

La dernière fois que Lonzo Ball a foulé un parquet NBA, c’était le 14 janvier 2022. À l’époque, les Chicago Bulls côtoyent les sommets de la Conférence Est, et le frère de Lamelo est dans l’une des meilleures saisons basket de sa carrière. Depuis ? Plus de deux ans à l’infirmerie, trois opérations du genou, et un doute gigantesque sur son avenir en tant qu’athlète de haut niveau. Il y a un an, on se demandait si Lonzo pourrait rejouer un jour au basket.

Mais dans son podcast, The WAE Show, le meneur des Bulls est revenu en détails sur son processus de guérison. Après avoir donné plusieurs nouvelles encourageantes ces derniers jours, Lonzo Ball a révélé avoir subi un transplant du ménisque.

“Tout a commencé par une déchirure du ménisque. Avec les Lakers, je me le suis déchiré une première fois. Et puis plusieurs fois supplémentaires, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de ménisque. Il y avait un frottement os contre os, le cartilage avait disparu et l’os était très abîmé.” “J’ai dû obtenir un nouveau ménisque d’un donneur, une allogreffe osseuse et un nouveau cartilage. Tout cela a guéri, et maintenant je suis de retour sur le terrain.”

Lonzo Ball reveals that a meniscus was donated to him

“I had to get new meniscus from a donor, I had to get a bone allograft and I had to get some new cartilage put in as well”

Si une telle opération peut faire froid dans le dos, Lonzo apparaît relativement détendu et optimiste, évoquant son “retour sur le terrain”. Dans son podcast, il a également déclaré avoir pour objectif de disputer le premier match de la saison 2024-25, dans cinq mois. Après 29 mois de galères, trois opérations et un nouveau ménisque, Lonzo Ball n’a jamais semblé si proche de la guérison.

Il faudra néanmoins prendre toutes les précautions du monde, et rien n’est acté au vu de la gravité de la blessure et de l’état de son genou.