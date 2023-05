Hier soir, quelques heures avant ce merveilleux Game 6 entre les Celtics et le Heat, une question faisait le tour des réseaux et jetait par la même occasion un froid dans la communauté NBA : le meneur des Bulls Lonzo Ball va-t-il rejouer un jour au basket ?

La question ne vient pas de nulle part, elle est le fruit de la réflexion, des interrogations de Dan Bernstein, insider, podcasteur et tourneur fraiseur bien connu à Chicago

The Chicago Bulls privately don’t think that it’s likely Lonzo Ball will ever play again, per @dan_bernstein on Organizations Win Championship Podcast.

— Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) May 28, 2023



Pourquoi est-ce que le cas de Lonzo Ball interroge autant ? Déjà car on parle d’un jeune (plus si jeune…) joueur à qui l’on prédisait un avenir brillant (n°2 de la Draft 2017), un joueur mis très vite sur le devant de la scène car issu d’une fratrie bien connu du microcosme NBA, le tout épicé par le tintamarre effectué fut un temps par son… père, Lavar, grande gueule assumée et parfois un peu trop présent autour de ses fils.

Bref, il lui arrive quoi à Lonzo ?

Il lui arrive qu’il a un genou en compote. Pas la compote de ta maman hein, celle qui sent le jardin et où il reste deux trois morceaux à croquer, non, la vieille Pom’Potes d’Aldi, liquide et fade. Trois opérations au genou, une greffe de cartilage, pas de basket depuis un an et demi, ça commence à faire pour un sse-go de 25 ans, dont les dernières sorties avec les Bulls avaient été applaudies de par la propension de Lonzito à être polyvalent, féroce défenseur et shooteur devenu très respectable.

Il y avait eu des records de précocité, il y avait eu la hype quand il avait atterri aux Lakers, et aujourd’hui Lonzo c’est surtout… une seule saison pleine depuis sa Draft et au total plus de 200 matchs ratés en six saisons.

Il reste aujourd’hui deux ans de contrat à Lonzo Ball (dont l’une avec une player option), mais l’état de son genou pose question à un tel point que certains se demandent s’il pourra un jour reposer le pied sur un parquet. Terrible, ter-rible pour le meneur des Bulls.