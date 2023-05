Un Game 6 à l’enjeu monstre entre Heat et Celtics. En cas de victoire de Miami, finale inespérée il y a un mois tout juste. Si succès de Boston, Game 7 en terre celtique et possibilité d’écrire l’histoire des Playoffs. Vous voyez, le genre de rencontre qui se joue avec les tripes. Et ce soir, on a effectivement vu deux équipes complètement acharnées. Boston arrache la victoire au buzzer, à 0,1 seconde de la fin ! Il y aura un Game 7, c’est complètement dingue !!!

Fait très chaud dans la salle du Heat. Très chaud. Et cette chaleur ne s’écrase pas uniquement sur les épaules des joueurs des Celtics. Elle vient faire suer les joueurs de South Beach mais aussi leurs supporters. Et cette torpeur ne va pas les lâcher, car d’entrée de jeu, les deux équipes montrent que le match va être disputé sur chaque possession. Jaylen Brown et Jayson Tatum sont très forts, très vite dans le match. Jimmy Butler montre un peu moins d’intérêt pour le scoring mais compense en distribuant le jeu. C’est Caleb Martin – une nouvelle fois dans cette série – qui fait avancer le Heat au score via de multiples ficelles à longue portée. Si vous cherchez un MVP pour cette finale de Conférence, vous le trouverez sans doute dans le maillot numéro 12 de Miami.

Eh mais… l’intensité. Deux équipes de chiens s’affrontent sur le parquet. Difficile de retranscrire cela à l’écrit, mais il s’agit assurément de l’un des matchs les plus tendus de la saison, on se régale ! Miami fait la course derrière les Celtics, qui exploitent les mismatchs à merveille. Pour éviter le trou d’air, le Heat compte sur son adresse de loin. Jayson Tatum fait un chantier de dingo et compile déjà 25 points à la pause. C’est Jimmy Butler qui s’occupe de lui, enfin qui est sensé le faire, car ce que Jayson fait à son vis-à-vis, chez nous on appelle ça coller une énorme danse. À la mi-temps, 57-53 en faveur de Boston. On a eu peur pour Robert Williams, brièvement rentré au vestiaire pour un coup reçu au poignet.

25 points pour Tatum qui est sensationnel sur cette première période, dans tous les secteurs du jeu.

11 lancers provoqués, il a puni là où il fallait en allant chercher ses points vu qu’à distance (0/4 à trois points) ça rentre pas.

Un patron qui patronne.

Ce que l’on attend pour cette deuxième période ? Que les leaders du Heat, Bam Adebayo et Jimmy Butler, se réveillent. Les pourcentages des deux stars de South Beach sont faméliques, et la différence se trouve ici. Réveil obligatoire pour espérer y croire. Un axe pour revenir et mettre la pression sur les C’s ? Attaquer Jaylen Brown, qui a commis trois fautes en première période. Le banc d’Erik Spoelstra doit aussi passer la seconde, puisque s’il s’agit du troisième meilleur pourvoyeur de points des Playoffs, ce soir c’est cataschtroumpf.

Et dès l’entame du troisième quart, la bataille enragée reprend. C’est toujours Caleb Martin qui fait le boulot, pendant que Jaylen Brown et les Celtics sont très vite limités par les fautes. Au bout de 4 minutes, Boston est dans la pénalité. De quoi forcer le Heat à jouer dans la peinture ? Oui, mais rien ne rentre. On est à 9/39 à la fin du 3e QT, c’est un véritable bordel. Rob Williams et Al Horford vont un boulot monstre sous le panier, Jimmy Butler tente de driver mais c’est bien trop difficile. Alors qu’ils avaient fait l’effort de mettre Beantown en immense difficulté avec les fautes, Miami ne convertit absolument pas. Pire : l’attaque est énormément stéréotypée, et c’est terrible car rien ne rentre ! De l’autre côté, les Celtics jouent en gestion et collent les points sans flancher. L’écart va monter à presque dix points, les locaux sont au bord de la rupture totale.

L’énorme contre d’Al Horford sur Bam Adebayo.pic.twitter.com/QDYdNM7l72

Heureusement – ou pas ? – les C’s ne convertissent pas ce temps fort au maximum. 79-72 Boston, il reste douze minutes à jouer. Levez vous, ça va envoyer du LOURD. Qui négocie le mieux le début de ce money time qui s’annonce dingue ? Miami. Duncan Robinson et Kyle Lowry rentrent leur layups, et c’est le Jimmy Neutron de Floride qui va planter un ÉNORME triple pour placer le Heat en tête à 8 minutes de la fin ! C’est fou, c’est fou ! Une action à 4 points de Jaylen Brown va venir calmer complètement la salle, alors en fusion complète. Jimmy Butler ? La série noire se poursuit. 3/19 au tir avec six minutes à jouer. Les Celtics provoquent de bonnes fautes, converties sur la ligne. Une stat ? La douche est très froide. Le duo Tatum – Brown inscrit plus de la moitié des points de son équipe, tandis que Butler et Adebayo n’en sont qu’à 22. Les Trèfles récupèrent même le bonus en cinq minutes, une donnée cruciale. Al Horford va même s’offrir l’action de la nuit avec une crêpe monstrueuse sur Adebayo.

Duncan Robinson plante une nouvelle banderille capitale depuis Coconut Creek, et le Heat n’est plus qu’à six points de retard. Marcus Smart inscrit un and one monstrueux, et Boston repasse à 10 points d’avance. Ça commence à puer pour le Heat. On attend le réveil de Jimmy Butler, mais plus le temps coule, plus cela semble impossible. Il manque un lancer crucial à -8, le symbole est aussi dur que frappant. Il ne reste plus que 3 minutes, les Celtics sont aux portes d’un Game 7 à la maison… mais ENFIN Jimmy Butler se réveille ! 4 points d’affilée, le Heat a une balle d’égalisation mais Duncan Robinson, pourtant ultra ouvert à 3-points, loupe son tir.

JIMMY BUTLER À TROIS POINTS !!!

Le tournant ? Oui mais non, car Jimmy vient planter un énorme tir avec la faute, 101-100 pour les Celtics ! Tatum monte au cercle, contré par Adebayo, C’EST FOU ! Duncan Robinson prend un nouveau tir de loin, mais rate. Il reste 20 secondes, la faute est vite prise. Marcus Smart n’inscrit qu’un seul lancer, et Butler provoque une faute… à 3-points ! Les arbitres valident après challenge de Boston, INCROYABLE ! Silence de cathédrale dans la salle, Jimmy ne se manque pas, 103-102 Miami ! On fout des points d’exclamation partout, désolé mais c’est fou ! 3 secondes, Marcus Smart se rate à 3-points, mais Derrick White traîne au rebond et rentre la claquette à… 0,1 seconde de la fin ! 103-104 Boston, il y aura un Game 7 à Boston, lundi soir !!!

DERRICK WHITE AU BUZZER, BOSTON WIN ET FORCE UN GAME 7 !!!!!!pic.twitter.com/O1zr1STtmB

