Si on aime tant les Playoffs NBA, c’est parce qu’ils nous offrent parfois des scénarios complètement dingues. Comme celui de cette nuit, dans le Game 6 entre le Heat et les Celtics à Miami. Retour sur une fin de match de folie, ponctuée par un buzzer beater de Derrick White.

On vous repose le contexte en vitesse avant d’entrer dans une nouvelle dimension : les Celtics se battent pour rester en vie, eux qui ont besoin d’une victoire pour pouvoir disputer un Game 7 et potentiellement devenir la première équipe de l’histoire à gagner une série après avoir été menée 3-0. Quant au Heat, il veut valider son ticket pour les Finales NBA après avoir échoué deux fois de suite, et pour éviter surtout une manche décisive à Boston lundi soir.

C’est ainsi qu’on se retrouve dans le dernier quart-temps du Game 6, avec deux équipes au coude-à-coude. Longtemps en tête et possédant encore neuf points d’avance à trois minutes de la fin, les Celtics voient Miami revenir dangereusement sous l’impulsion de Jimmy Butler, dans le dur tout le match mais clutch dans le money time. Butler inscrit un premier 3-points, puis un lancer-franc, puis un and-one pendant que Boston connaît un trou d’air au mauvais moment en attaque. De 100-91 pour les C’s, le score passe à 102-100 pour les Celtics avec seulement 16 secondes à jouer. Balle Miami.

La suite, elle est complètement folle.

Après un lancer-franc réussi de Marcus Smart, le Heat a une possession pour égaliser et même passer devant en cas de 3-points. Erik Spoelstra décide ne pas prendre de temps-mort et fait confiance à Jimmy Butler. Jimmy garde la balle pendant l’intégralité de la possession, il parvient à provoquer un switch pour avoir le pivot Al Horford sur lui au lieu de Jayson Tatum. Voyant le chrono s’écouler, Butler se dirige vers le corner droit pour tenter un shoot compliqué. C’est alors qu’Horford fait faute sur lui ! Si les arbitres n’ont pas été irréprochables cette nuit, pour le coup la faute est indiscutable. La vraie question, c’est de savoir si ça donne deux ou trois lancers-francs à Miami.

Le coach Joe Mazzulla, possédant encore son challenge, décide de demander la vidéo pour voir s’il y a bien faute. Non seulement les arbitres confirment, mais en plus ils donnent trois lancers au Heat après en avoir initialement donné deux. Sur les images, on voit bien que Butler a les deux pieds derrière la ligne. Détail qui aura son importance plus tard : les arbitres ajoutent un peu de temps à l’horloge, qui passe de 2,1 secondes à 3.

102-100 Boston, trois lancers pour Jimmy avec seulement trois secondes à jouer. La salle du Heat retient son souffle.

Le premier rentre.

Le second aussi.

Le troisième également.

Ice in his veins, Jimmy Butler vient de donner l’avantage 103-102 à Miami, plus proche que jamais d’atteindre les Finales NBA. Lors du temps-mort qui suit, le message est clair dans le camp floridien : “ONE STOP, ONE STOP”. Miami est effectivement à un stop défensif de réaliser le hold-up parfait après avoir été mené pendant une bonne partie du match. Mais c’est précisément à ce moment-là qu’un mec prénommé Derrick à la coupe de cheveux douteuse va installer une énorme clim dans la chaude arène de Miami.

Derrick White, puisque c’est de lui dont on parle, est à la remise en jeu dans le camp du Heat après un temps-mort de Joe Mazzulla. Ni Jayson Tatum, ni Jaylen Brown ne reçoit le ballon, qui termine dans les mains de Marcus Smart. Le meneur des Verts tente un shoot impossible à 3-points, qui fait in-and-out ! On croit alors que Boston est condamné. Et la salle du Heat est sur le point d’exploser.

Puis voilà ce qui est arrivé.

DERRICK WHITE AU BUZZER, BOSTON WIN ET FORCE UN GAME 7 !!!!!!pic.twitter.com/O1zr1STtmB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

De sa remise en jeu au bord du terrain, Derrick White est allé jusqu’au rebond offensif, prenant le dessus sur Max Strus. Il s’élève et lâche la balle juste avant que la sirène ne retentisse. Elle rebondit sur la planche avant de terminer dans le panier !

Le banc des Celtics exulte, la chute de température est brutale à l’intérieur de la salle. Oui, après vérification à la vidéo, le panier est bon et Boston l’emporte 104-103 pour forcer un Game 7 à la maison. Derrick White devient soudainement le héros de tout un peuple tandis que les joueurs d’Erik Spoelstra sont dévastés.

Parfois y’a rien à expliquer, c’est juste le chaos total. On essaye de rationaliser les choses mais là… c’est juste le sport.

L’imprévisible, la fatigue des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, tout est suspendu. Y’a plus qu’à regarder et assister à un moment hors du temps.

Parfois magnifique, parfois cruel, souvent les deux à la fois, le basket est un sport comme aucun autre quand on assiste à ce genre de scénario. Et c’est bien pour cela qu’on aime la balle orange plus que tout.