Derrick White, le panier d’une vie

Il n’a mis que 11 points cette nuit. Pourtant, il a sans doute inscrit les deux points les plus importants de la saison des Celtics, les deux points les plus importants de sa carrière. Derrick White a permis à Boston de forcer un Game 7. Avant cet exploit aux frontières du réel, le meneur des Celtics a planté des tirs importants et défendu comme un chien.

On en connaît un qui va très bien dormir ce soir. Ce gars là, c’est Derrick White. Son match, si l’on s’arrête à la lecture purement statistique, n’a pas été une grande soirée. 11 points à 4/10 au tir, 4 rebonds et 6 passes. Et c’est là qu’on prend la feuille de match, qu’on en fait une boule et qu’on l’envoie dans la poubelle au fond de la salle.

Parce que Derrick White a été très important. Déjà, sa défense de tous les instants à rendu la vie très dure à la ligne arrière de Miami. Notamment lorsqu’il a fallu faire le break dans le 3e quart-temps. Ses trois tirs pris à longue distance ont également permis plusieurs choses. Soit de casser la dynamique du Heat, soit de renforcer le momentum de son équipe. Le genre de panier qui vous met un petit coup derrière la nuque.

DERRICK WHITE AU BUZZER, BOSTON WIN ET FORCE UN GAME 7 !!!!!!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Puis vint cette ultime action. On peut tenter d’analyser cela comme on veut, ces moments échappent la plupart du temps à toute logique, puisqu’ils sont basés sur des instincts personnels et que rien ne peut expliquer rationnellement ce qu’il s’est passé. Alors que Marcus Smart tente un ultime tir façon Ave Maria teinté de désespoir, Derrick, qui était à la remise en jeu, file vers le cercle par la ligne de fond. Oublié par la défense du Heat, il s’élève et inscrit ce tir qui rentrera quoi qu’il arrive dans la légende. Il restait 0,1 seconde à jouer quand il a lâché la balle. C’est aussi pour cela qu’on parle de l’impossibilité d’analyser froidement de tels moments.

Bruuuuh Jordan et Derrick White dans la même phrase on est à ce niveau là en terme de shoot mis au buzzer alors que t'es mené au score et tu sauves ta franchise sur une dernière action 😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Il vient de sauver sa franchise d’une élimination aux conséquences très lourdes. Il vient de forcer un Game 7, qui, s’il est remporté par Boston, deviendrait complètement historique en Playoffs. Et pourtant, c’est avec un pragmatisme tout aussi dingue qu’il est revenu sur son match au micro d’ESPN, après le match.

“C’est énorme que nous ayons gagné, quoi qu’il en ait coûté… c’est énorme. On a mis tirs, c’est tout ce qui compte. Nous sommes un groupe soudé, on se soutient les uns les autres, on se bat les uns pour les autres… mais le travail n’est pas terminé, nous avons désormais un Game 7 très difficile et nous devons trouver le moyen de remporter une autre victoire. On est juste heureux, mais ce n’est pas fini.” – Derrick White.

La célébration a certainement été magique dans le vestiaire, mais comme White l’indique… ce n’est pas terminé. Rendez-vous est pris dans la nuit de lundi à mardi, pour ce qui est déjà un match immanquable. Au coeur d’un TD Garden qui va bouillir pendant deux heures, les Trèfles tenteront de convertir la magnifique action de leur meneur. L’action d’une vie, assurément.

