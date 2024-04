Celtics – Heat : 1-1, Miami reprend l’avantage du terrain ! Apéro TrashTalk

Eh ? C’est quoi ce bazar ? Les Celtics ont lâché un match à domicile contre le Heat, privé de Jimmy Butler ! Les pronostics qui parlaient de sweep dans la série sont désormais caduques, la faute à une défense de Boston très discutable et à un Tyler Herro en mode leader assumé. C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

Après un Game 1 parfaitement géré par les Celtics à domicile, c’est le Heat qui est venu imposer sa loi et son efficacité au tir sur le parquet de Boston. Un match intense qui lance le suspens dans la série, alors que la majorité des pronostics parlaient de sweep ! Comment Joe Mazzulla et ses hommes vont réagir ? Et est-ce que le Heat peut créer un nouvel upset ? Voici l’Apéro react à chaud !