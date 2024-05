Playoffs NBA 2024 : le programme des demi-finales de conférence !

Si la série entre Cleveland et Orlando n’est pas encore terminée (Game 7 dimanche soir), la NBA a déjà communiqué le calendrier des demi-finales de conférence maintenant qu’on connaît trois des quatre affiches. Voici le programme des Playoffs NBA pour les deux semaines à venir.

Celtics – Cavaliers/Magic

Game 1, à Boston dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, 1h (heure française)

Game 2, à Boston dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai, 1h

Game 3, à Cleveland/Orlando dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai, 2h30

Game 4, à Cleveland/Orlando le lundi 13 mai, horaire à déterminer

Game 5, à Boston le mercredi 15 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Cleveland/Orlando le vendredi 17 mai, horaire à déterminer*

Game 7, à Boston le dimanche 19 mai, horaire à déterminer*

*Si nécessaire

Knicks – Pacers

Game 1, à New York dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai, 1h30

Game 2, à New York dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai, 2h

Game 3, à Indiana dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai, 1h

Game 4, à Indiana le dimanche 12 mai, 21h30

Game 5, à New York le mardi 14 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Indiana le vendredi 17 mai, horaire à déterminer*

Game 7, à New York le dimanche 19 mai, horaire à déterminer*

*Si nécessaire

Nuggets – Wolves

Game 1, à Denver dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai, 1h

Game 2, à Denver dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai, 4h

Game 3, à Minnesota dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai, 3h30

Game 4, à Minnesota dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mai, 2h

Game 5, à Denver le mardi 14 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Minnesota dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai, 2h30

Game 7, à Denver le dimanche 19 mai, horaire à déterminer*

*Si nécessaire

Thunder – Mavericks

Game 1, à Oklahoma City dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, 3h30

Game 2, à Oklahoma City dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mai, 3h30

Game 3, à Dallas le samedi 11 mai, 21h30

Game 4, à Dallas dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai, 3h30

Game 5, à Oklahoma City le mercredi 15 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Dallas dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, 2h30

Game 7, à Oklahoma City dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mai, 2h30

*Si nécessaire

