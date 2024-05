Depuis l’élimination des Cleveland Cavaliers en Playoffs, les rumeurs s’enchaînent. Il existe une grande incertitude autour du cas Donovan Mitchell, mais ce n’est pas la seule. Jarrett Allen pourrait lui aussi ne plus être dans l’Ohio la saison prochaine. L’ancien All-Star a son lot de courtisans.

Jamais il n’y avait eu autant d’activité à Clevaland depuis le départ le LeBron James. Avant ça, c’était lors du retour de LeBron James. Avant ça c’était à cause du départ de LeBron James et avant ça, c’était à la Draft de LeBron James. La ville et la franchise d’un homme est en ébullition depuis son élimination face aux Boston Celtics. La superstar de l’équipe, Donovan Mitchell est dans toutes les rumeurs et le reste de l’été des Cavaliers sera intimement lié à sa décision.

Il devrait, sauf immense surprise, se voir proposer une prolongation de 208,5 millions de dollars sur quatre ans. S’il venait à la refuser et bien qu’il ne puisse devenir agent-libre qu’en 2025, “Spida” pourrait bien partir tisser sa toile ailleurs. Mais si au contraire, il l’acceptait, Evan Dammarell, journaliste chez Right Down Euclid, pense que les départs de Darius Garland et de Jarrett seraient précipités. Le pivot intéresserait déjà de nombreuses franchises :

“Jarrett Allen est lié aux New Orleans Pelicans depuis un certain temps, des sources indiquent à Right Down Euclid que le Oklahoma City Thunder et les Sacramento Kings pourraient être intéressés par l’ancien All-Star.”

The Kings, Thunder and Pelicans are expected to show interest in Jarrett Allen, per @AmNotEvan

“The general vibe across the league according to sources is that Allen and Garland are the two who could become available for the right price if Mitchell re-signs with the Cavaliers.… pic.twitter.com/nDEY76nVgc

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 16, 2024

“The Fro” serait une alternative plus jeune et plus mobile à Jonas Valanciunas du côté de la Nouvelle-Orléans. Et même si beaucoup imaginent un intérieur capable de s’écarter comme fit idéal avec Zion Williamson afin de laisser à ce dernier le contrôle de la peinture, Jarrett Allen aiderait grandement en défense et sa vitesse pourrait permettre de laisser des espaces à son ailier-fort.

Que ce soit à Oklahoma City ou à Sacramento, la raison est moins évidente sur le papier même si à l’heure actuelle Chet Holmgren et Domantas Sabonis sont un petit peu isolés dans les raquettes des deux équipes. Le joueur des Cavaliers apporterait un autre profil et pourrait permettre à ses deux comparses de disputer quelques minutes sur le poste 4.

Jarrett Allen est encore sous contrat avec Cleveland néanmoins. Il lui reste deux saisons avec 20 millions de dollars chacune.

Source texte : Right Down Euclid