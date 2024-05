Pour le plus grand bonheur de la direction des Cleveland Cavaliers, les rumeurs concernant l’avenir de Donovan Mitchell se sont succédées récemment. Mais le principal intéressé a souhaité clarifier la situation et affirmer son attachement à l’Ohio.

On vous en parlait il y a quelques jours, un tas d’équipes surveillent la situation contractuelle de Donovan Mitchell aux Cavaliers, les Los Angeles Lakers en tête. Éligible à une prolongation de contrat cet été, le contexte pourrait rapidement chauffer si désaccord il y avait entre les deux parties.

Mais suite à l’élimination de Cleveland face aux Boston Celtics, plusieurs journalistes en ont remis une couche en ébruitant des informations selon lesquelles l’arrière aurait été frustré par certains coéquipiers. Mitchell, comme il a pu le faire par le passé, a directement répondu aux rumeurs en niant toute relation tendue avec son groupe.

Yeah aight 🧢 I’m sick of yall sometimes! https://t.co/B7zdP8APDk

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 16, 2024

Dans la foulée, l’insider Adrian Wojnarowski a contacté Donovan Mitchell, qui a de nouveau tenu à dissiper tout bruit de couloir infondé. Si l’échec au deuxième tour des Playoffs est évidemment source de frustration, elle n’est en aucun liée à sa situation personnelle aux Cavs, ni liée à une mauvaise relation vis-à-vis de ses collègues de bureau.

“Il m’a dit avec insistance qu’il n’était pas mécontent de qui que ce soit ou de quoi que ce soit à Cleveland. Il m’a dit : “Je suis heureux à Cleveland. Je suis heureux depuis que je suis arrivé à Cleveland”.” – Adrian Wojnarowski

“I am happy in Cleveland. I’ve been happy since I’ve arrived in Cleveland,” Donovan Mitchell to Woj. pic.twitter.com/UqnASZoblY

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) May 17, 2024

Les Cleveland Cavaliers ont un été plutôt sympa en perspective. Entre le futur de J.B. Bickerstaff, les potentielles prolongations d’Isaac Okoro et d’Evan Mobley à anticiper, le potentiel intérêt pour Jarrett Allen d’autres équipes… il y a du pain sur la planche, et il ne va pas se couper tout seul.

La prolongation de Donovan Mitchell sera aussi un dossier chaud à gérer sur le bureau des Cavaliers. Mais à l’heure actuelle, l’arrière fait tout son possible pour rassurer l’Ohio. C’est déjà ça.