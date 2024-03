Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers, s’est récemment exprimé à propos de l’avenir de Donovan Mitchell. Selon lui, l’Ohio est une Mary Jane que Spida n’envisage pas quitter de sitôt. Optimiste affiché à Cleveland.

Donovan Mitchell était presque arrivé dans la surprise à l’été 2022. Longtemps lié à des rumeurs avec les New York Knicks, le Jazz avait finalement trouvé un accord avec les Cavs en échange du natif de la Big Apple. Le mariage entre Spida et sa nouvelle maison n’a pourtant pas mis longtemps avant d’apparaître très heureux pour les deux parties.

Donovan Mitchell s’est rapidement imposé comme le leader incontesté de la franchise. Nommé dans la deuxième équipe All-NBA et Top 6 au trophée MVP en 2022-23, sans oublier sa performance fantastique à 71 points contre Chicago, il avait envoyé sa meilleure saison en carrière dès son année 1 dans l’Ohio.

Dan Gilbert, le propriétaire de la franchise, est apparu confiant dans le média The Associated Press, quand est venu le temps d’évoquer une prolongation de contrat :

“Nous avons discuté avec lui de la possibilité de prolonger son contrat au cours des deux dernières années. Nous pensons qu’il va prolonger. Je pense que si vous l’écoutez parler, il aime la ville (…) Il aime la situation à Cleveland parce que nos joueurs sont très jeunes et que nous sommes en train de mettre en place le noyau dont il est clairement la partie la plus importante.”

Cavaliers owner Dan Gilbert believes All-Star guard Donovan Mitchell will sign long-term extension https://t.co/oZsBvmggTw

— The Associated Press (@AP) March 29, 2024

Dans une jeune équipe en avance sur les temps de passages, le front-office se projette avec le numéro 45 en tête d’affiche. Il faudra pourtant faire des choix ingénieux pour éviter de dépasser le cap.

Darius Garland a été prolongé au tarif maximum il y a deux ans, et Jarrett Allen est toujours sous contrat jusqu’en 2025-26, au prix plutôt sympathique de 20 millions l’année. Les deux gros dossiers restants concernent donc Mitchell, et surtout Evan Mobley, dont le contrat rookie arrive bientôt à son terme. Vu le niveau et le potentiel du bonhomme, Cleveland devra aligner les billets.

Les deux dossiers seront forcément gérés en parallèle, et on doute que la franchise imagine s’en séparer. Rappel de la situation contractuelle de Mitchell :

2023-24 : 33,1 millions

2024-25 : 35,4 millions

2025-26 : 37 millions sous la forme d’une Player option

Spida amorcera son été avec une année garantie restante. Les négociations devraient logiquement s’intensifier à ce moment-là. Difficile d’imaginer une prolongation à un autre tarif que le max, autour de 50 millions la saison.

Élément sans doute déterminant : le parcours en Playoffs. La déception de l’an dernier peut vite être effacée, mais d’autre faux pas pourraient semer le doute sur la solidité du projet et les ambitions de titre à court-moyen terme.

Plus d’une équipe, les Knicks en tête, devrait rôder le moment venu. Mais à Cleveland, la scène peut aussi être très courte. Mitchell entre dans le bureau, demande son max et l’obtient immédiatement. Fin des débats, bonheur partagé ?

Source texte : The Associated Press