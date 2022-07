Dans la catégorie des joueurs draftés en 2019 qui reçoivent le pactole en 2022, merci d’accueillir Darius Garland. Le meneur des Cavaliers vient en effet d’obtenir à son tour son extension maximale, après Ja Morant et Zion Williamson. On a envie de dire que c’est mérité vu l’ascension du bonhomme.

Darius Garland a franchi un très gros cap cette saison, et désormais il se retrouve avec 193 millions de dollars sur son compte en banque. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, la jeune star des Cavaliers a également eu droit à sa max extension sur cinq ans, dont le montant pourrait atteindre les 231 millions en cas de sélection All-NBA lors de la campagne 2022-23. La récompense est magnifique pour le cinquième choix de la Draft 2019, en constante progression depuis trois ans. Avec quasiment 22 points (46,2% de réussite au tir, 38,3% du parking, 89,2% aux lancers-francs) et plus de 8 assists de moyenne cette saison, Garland a tout simplement intégré le clan des All-Stars cette année tout en finissant sur le podium des joueurs ayant le plus progressé derrière Ja Morant et Dejounte Murray. Vous vous rappelez quand Stephen Curry avait déclaré que Garland serait le prochain joueur à exploser en NBA ? On peut dire que Steph a eu le nez fin sur ce coup-là. Et pour une franchise comme Cleveland qui n’est pas du genre à attirer les free agents quand un certain LeBron James n’est pas en ville, le choix de prolonger un produit maison dont l’avenir s’annonce radieux s’est imposé tout naturellement.

La progression de Darius Garland s’inscrit en plus dans une belle montée en puissance de son équipe de Cleveland. Pendant que le jeune meneur de 22 piges franchissait les paliers les uns après les autres, les Cavaliers sont redevenus une équipe qui compte dans la Conférence Est. Certes, la campagne 2021-22 s’est terminée sur une grosse déception, l’équipe de l’Ohio échouant aux portes des Playoffs suite à deux défaites au play-in tournament contre Brooklyn puis Atlanta. Mais de vraies bases ont été posées pour la suite. Une saison avec un bilan positif (44 victoires – 38 défaites), un trio jeune et hyper prometteur avec Evan Mobley, Jarrett Allen et donc Garland, tout ça à l’intérieur d’un collectif bien solide, bref il y a de quoi afficher de vraies ambitions sur les années à venir. Surtout si Darius Garland reste sur cette belle pente ascendante, lui qui sera une nouvelle fois secondé par le précieux Ricky Rubio l’an prochain. Son talent, son élégance, mais aussi sa volonté de représenter le nouveau visage des Cavs post-LeBron font de lui le nouveau chouchou de tout l’Ohio et on a hâte d’observer sa progression lors des prochaines saisons.

Darius Garland ne possède peut-être pas la hype d’un Morant ou d’un Zion, mais il fait lui aussi partie des joyaux de la Draft NBA 2019. Et si Cleveland est aujourd’hui de retour dans la Playoffs picture quatre ans après le départ du King, c’est notamment parce que Garland est en pleine ascension. 193 millions sur cinq ans, emballé c’est pesé.

Source texte : ESPN