Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur le Miami Heat et ses possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place au Miami Heat de Jimmy Butler.

La situation du Heat

# Pourquoi le Heat irait chercher KD ?

Parce que le Heat n’est pas loin des sommets mais qu’il a besoin d’un tueur supplémentaire. Parce que Miami c’est hype. Parce que Kevin Durant aurait déjà un œil sur la Floride et l’autre sur l’Arizona. Et parce que Pat Riley, tout simplement. S’il y a bien un homme capable de coiffer tout le monde au poteau sur ce dossier Triple XL, c’est Patoche aka Le Parrain. Des gros coups, il en a réalisé un paquet dans sa carrière et on peut compter sur lui pour manigancer en coulisses afin d’aller choper KD.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Jimmy Butler, Bam Adebayo

Jimmy Butler est le franchise player, Bam Adebayo le deuxième All-Star. Le projet Heat actuel tourne donc surtout autour de ces deux-là. Alors oui, vous vous dites peut-être que Bam ne fait pas forcément partie de la catégorie des « joueurs indisponibles » quand on sait qu’il y a potentiellement Kevin Durant à récupérer, mais deux aspects importants sont à prendre en compte. Le premier, c’est que KD voudrait – selon les rumeurs – rejoindre Miami uniquement avec Butler, Bam et Kyle Lowry dans l’effectif. Le deuxième, c’est que les Nets ne peuvent pas récupérer Bam Adebayo à l’heure actuelle car Ben Simmons se trouve dans l’effectif de Brooklyn. En effet, une équipe ne peut pas avoir dans son roster plusieurs joueurs sur une designated rookie extension (comme Simmons et Adebayo) récupérés via un transfert.

# Quels joueurs du Heat pourraient attirer l’attention des Nets ?

Tyler Herro, Duncan Robinson, Nikola Jovic, Omer Yurtseven, Bam Adebayo (si Ben Simmons n’est pas conservé)

Si l’on exclut Bam Adebayo pour les raisons expliquées au-dessus, un potentiel package inclurait sans aucun doute Tyler Herro. Sixième Homme de l’Année cette saison et possédant un potentiel All-Star du haut de ses 22 piges, Herro coche sûrement pas mal de cases aux yeux du manager général des Nets Sean Marks. Quid de Duncan Robinson ? Certes il a fini les Playoffs dans le costume de chauffeur de banc à 90 millions de dollars, mais ça reste l’une des meilleures gâchettes en NBA. Pour faire coller les salaires dans un potentiel trade, il pourrait être inclus. Le pick de premier tour de Draft 2022 Nikola Jovic est un talent à polir, et Omer Yurtseven – pivot de 24 ans – a montré quelques belles choses cette saison lorsque Bam Adebayo était à l’infirmerie.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Le Heat est plutôt bien à ce niveau-là avec six picks de premier tour d’ici à 2029. Donc s’il faut envoyer un gros capital draft en direction de Brooklyn, y’a moyen. Petit rappel tout de même, selon le CBA, une franchise NBA ne peut pas être privée de son choix de premier tour sur deux années consécutives. Miami ne peut donc pas envoyer cinq picks d’un coup chez les Nets, mais est limité à trois.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal du Heat :

Tyler Herro

Duncan Robinson

Nikola Jovic

Victor Oladipo (question de salaire)

3 picks de premier tour

Note de faisabilité : 5/10

Kevin Durant du côté de Miami ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, le Heat sait en tout cas ce qu’il lui reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?