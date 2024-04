La rumeur était dans les tuyaux ces derniers mois, Sean Marks a bel et bien été conservé par les Brooklyn Nets. Malgré les turbulences que traverse la franchise depuis 18 mois, le propriétaire Joe Tsai continue de faire confiance à son GM.

Peu avant le derby de New York face aux Knicks, les Nets ont annoncé que Sean Marks serait toujours le General Manager pour l’exercice 2024-25. Mais bien avant le début de la saison prochaine, de nombreux dossiers brûlants attendent patiemment sur le bureau, à commencer par un coach.

Cela fait au moins un an et demi – si ce n’est plus – que les Nets traversent une petite tempête. Du licenciement de Steve Nash à la fin brutale de l’ère Kevin Durant – Kyrie Irving, jusqu’au le bazar absolu sur fond de désastre sportif ces derniers mois.

Il faut pourtant dire qu’à son arrivée en 2016, Sean Marks avait réussi à remettre la franchise – là encore dans un état catastrophique – sur de bons rails. À une pointure près, l’histoire pourrait être bien différente. Il reste que cette saison, les fans des Nets qui demandent son départ sont de plus en plus nombreux.

Nets’ Sean Marks returning as GM for next season with pivotal coaching hire looming https://t.co/2JdFbJpLup pic.twitter.com/e6GvVbWMqJ

— New York Post (@nypost) April 13, 2024

Le dossier prioritaire est celui du recrutement d’un entraîneur. Alors que Kevin Ollie est toujours en intérim, le front-office a répété son intention de trouver un candidat sur le long-terme.

“Joe (Tsai) et moi avons toujours été dans un partenariat total. Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d’accord. Il faut avoir des bonnes discussions et des discussions solides, mais Joe et moi prendrons cette décision, et il ne m’a donné aucune raison de croire que je ne serai pas en mesure de la prendre.” – Sean Marks

Ensuite, concernant l’effectif, il y a là encore de nombreux choix forts à faire. L’épineux cas Ben Simmons, la gestion de Mikal Bridges et de sa saison décevante ou encore le dossier du nouveau contrat de Nicolas Claxton. Bref, le pain est sur la planche et il n’y a plus qu’à.

Pour autant, Marks a montré qu’il peut avoir du nez fin à la draft (Jarrett Allen, Claxton, Cam Thomas…), mais pas de bol, Brooklyn ne détient aucun pick cette année. Alors que la franchise devrait avoir un choix dans le Top 10, il ira à Houston à cause du fameux trade de James Harden en 2021. Même son de cloche pour le pick 2026, tandis que les 2025 et 2027 peuvent être échangés par les Rockets.

L’avenir est loin d’être rose à Brooklyn, mais il sera quoi qu’il arrive avec Sean Marks, conforté dans sa neuvième année à la tête des opérations de la franchise.

Source texte : The New York Post