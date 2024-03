Alors que Jalen Green est tout simplement en feu en ce moment, il est facile d’oublier que l’arrière était dans des rumeurs de transfert il y a quelques semaines, quand il galérait à trouver son rythme. Des discussions ont même eu lieu entre Houston et Brooklyn, mais les Nets ont refusé de lâcher Mikal Bridges.

En février dernier, les Rockets ont en effet pris la température concernant la cote de Jalen Green sur le marché des transferts. Avec Alperen Sengun qui s’est imposé en patron à Houston et Jalen qui a confirmé son… irrégularité, la position de ce dernier s’était fragilisée.

Désireux de retrouver les Playoffs au plus vite et d’accrocher le wagon du play-in tournament, les Rockets s’étaient notamment intéressés au joueur des Nets Mikal Bridges, ailier de 27 ans tournant à 20 points de moyenne et référence défensive. Un intérêt qui puisait en partie sa source dans la situation de Brooklyn, dont le projet est devenu de plus en plus flou au fil des défaites.

Néanmoins, les discussions ne sont allées nulle part. Shams Charania est revenu sur cet épisode ce lundi :

“Les Rockets ont appelé les Nets pour Mikal Bridges. Ils ont discuté d’un concept de transfert autour de Jalen Green et plusieurs choix de premier tour de draft, les Nets ont refusé.”

Un mois et demi plus tard, on se demande si Brooklyn a des regrets par rapport à cette décision.

Si Mikal Bridges (27 ans) reste un excellent joueur et un potentiel pilier de la reconstruction des Nets, sa production a clairement baissé depuis le All-Star Break (moins de 17 points et seulement 40% au tir) en même temps que Brooklyn a enchaîné les défaites.

Côté Rockets ? Jalen Green a tout simplement changé de dimension. Depuis 12 matchs et plus particulièrement depuis la blessure d’Alperen Sengun le 10 mars dernier, le jeune arrière de 22 piges explose les compteurs : 28,3 points, 5,7 rebonds, 3,3 passes, 1,1 steal, le tout à quasiment 50% au tir dont 42% à 3-points. Sous son impulsion, les Fusées ont redécollé pour enchaîner huit victoires consécutives, et font aujourd’hui trembler les Warriors !

Houston est sans doute bien content d’avoir conservé sa pépite, sélectionnée on le rappelle en numéro 2 de la Draft NBA 2021. Mais plusieurs questions vont se poser à l’avenir concernant Jalen Green. Des questions d’ordre basket d’abord, puis d’ordre contractuel ensuite.

“C’est un bon problème à avoir pour Houston. Ils ont deux jeunes stars avec Green et Sengun, et tous les deux sont éligibles à une grosse extension de contrat cet été. Mais Jalen Green a besoin de l’espace, et du rythme avec lequel joue Houston en ce moment sans Sengun. Que vont faire les Rockets ? Ces deux-là peuvent-ils jouer ensemble ? Comment peuvent-ils trouver un équilibre avec leurs styles de jeu ? Ils n’ont pas encore trouvé la solution pour l’instant.” – Shams Charania

