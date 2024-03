Rudy Gobert a atteint la barre des 65 matchs : officiel, on peut lui donner le DPOY

C’est la grande nouveauté de cette saison 2023-24 : pour être éligible aux trophées de fin d’année, un joueur doit avoir joué 65 matchs minimum sur 82. Ça tombe bien, le grand favori pour le DPOY Rudy Gobert vient tout juste d’atteindre cette barre.

La saison régulière s’approche de son dénouement, et on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Rudy Gobert de décrocher un nouveau titre de Défenseur de l’Année.

Domination individuelle : check

Domination collective : check

65 matchs joués : check

Rudy Gobert has met the 65-game requirement.

The 3x DPOY, 4X All-NBA and 6X All-Defensive recipient is now eligible for postseason honors.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 25, 2024

Après une première campagne compliquée dans le Minnesota l’an passé, Rudy Gobert a retrouvé son niveau DPOY avec quasiment 13 rebonds et plus de 2 contres par match. Des stats qui parlent beaucoup mais qui ne reflètent pas totalement l’énorme impact de Rudy en défense, lui qui est devenu l’un des grands maîtres de la dissuasion en NBA.

Pour mieux mesurer l’impact de Gobert dans sa propre moitié de terrain, c’est peut-être plus judicieux de se tourner vers la domination collective des Wolves cette saison en défense. Minnesota est premier à l’efficacité défensive avec seulement 108,3 points encaissés pour 100 possessions. Les Loups sont même dans une catégorie à part puisque le deuxième – Boston – affiche 110,5 points encaissés. L’écart entre les Wolves et les Celtics est aussi grand que celui entre Boston et… le dixième Denver. Vous comprenez le délire. Si Rudy est très bien entouré (Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Mike Conley…), il reste la pièce maîtresse de la meilleure défense NBA, et accessoirement de l’un des quatre meilleurs bilans NBA cette saison (49 victoires – 22 défaites).

Avec la barre des 65 matchs atteinte, Rudy Gobert semble destiné à remporter un quatrième titre de Défenseur de l’Année. Cela le placerait aux côtés de Ben Wallace et Dikembe Mutombo, actuels codétenteurs du record.